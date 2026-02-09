Украинка увидела образ Тараса Шевченко в неожиданном месте: в сети уже волна шуток

Пост девушки оброс мемами

Украинка во время отключения света блеснула своим воображением и позабавила сеть. Курьезный момент обсуждают в сети.

Так, одна из пользователей соцсетей рассказала, что во время того, как в её подъезде не работал лифт и ей пришлось подниматься на 19 этаж пешком, наткнулась на пятно, которое показалось ей похожим на Тараса Шевченко. Своей находкой она поспешила поделиться в сети, но многие так и не смогли найти каких-либо схожестей. Вместо этого пост девушки оброс мемами.

Пятно, похожее Тараса Шевченко, по мнению, автора

"Люди! Я не могу остановиться смеяться над комментариями. У меня просто очень хорошая фантазия, работаю тату мастером. Если тоже видите больше пятна — приходите ко мне", — пишет автор.

Комментарии:

Cходства есть;

Комментарии в сети

Вот он, вы что не видите?;

Комментарии в сети

Это фото ждало этого момента.

Комментарии в сети

