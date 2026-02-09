Как зарядить ноутбук без станции: украинцы засыпали идеями (фото)

Пользователи поделились своим опытом

В Украине постоянные и длительные отключения света. В таких условиях работать сложно, особенно дома, когда нечем зарядить ноутбук. В социальной сети Threads один из пользователей спросил, как заряжать технику, не тратя десятки тысяч гривен на дорогие станции.

Украинец ищет удобный вариант для 5 часов активной работы в день. В комментариях уже поделились своим опытом и более бюджетными или лучшими, по словам пользователей, решениями. Большинство сделали свой выбор в пользу повербанков.

В ответах большинство пользователей рассказали, что используют повербанки, покупая дополнительные кабели и переходники для ноутбука.

Что написали в комментариях. Фото: Телеграф

Другие пользователи предложили более бюджетные варианты зарядных станций или, по их мнению, лучшие модели по соотношению цены и качества, основываясь на собственном опыте.

Украинцы поделились опытом. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сети поделились копеечным лайфхаком, как зарядить ноутбук без генератора и зарядной станции. Выйти из сложной ситуации поможет недорогой кабель с набором переходников и простой повербанк.