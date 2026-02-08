"Майори" будуть бурхливо квітнути весь сезон: секрети, як цього досягти

Яке насіння купити і що робити, щоб забезпечити пишне цвітіння клумби з цинніями – розповідаємо.

Хочете додати яскравих фарб у свій сад без зайвого клопоту? Познайомтеся з цинніями, які в народі частіше називають "майорами". Ці життєрадісні, схожі на ромашки квіти – справжні літні хіти, що квітнуть яскравими кольорами із середини сезону до перших сильних заморозків. Метелики їх люблять, садівники від них у захваті, і вони чудово підходять для зрізування. А що ще краще? Їх практично неможливо не виростити із насіння!

Що потрібно знати про циннії

Ціннії — однорічні рослини. У них яскраві, одинокі, схожі на маргаритки суцвіття на одному прямостоячому стеблі, що робить їх відмінними для зрізання або як приманки для метеликів.

Найпопулярнішим видом циннії є Zinnia elegans, яка виведена в результаті селекції і отримала велику кількість унікальних сортів. Квітки циннії бувають трьох основних видів: прості, махрові та напівмахрові .

Рослини також різняться за висотою: вищі сорти краще підходять для заднього плану клумби, а нижчі — для бордюру. Для кожного саду знайдеться своя циннія!

Яскраві циннії прикрасять будь-який сад.

Де садити "майори"

Вибір місця із прямим сонячним світлом (6-8 годин на день) має вирішальне значення для рясного цвітіння протягом усього сезону. Крім того, місце з гарною циркуляцією повітря допоможе запобігти таким захворюванням листя, як борошниста роса.

Коли садити циннії

Рекомендується вирощувати циннії з насіння прямо в грядці, тому що вони не люблять пересадку. За правильних умов з насіння вони дуже швидко проростуть.

Ціннії чутливі до заморозків, тому не висівайте насіння, доки не пройдуть останні заморозки у вашому регіоні. Ціннії добре ростуть при мінімальній денній температурі близько 16°C, хоча краще для них — діапазон 23-28°C.

Щоб продовжити період цвітіння, висівайте насіння приблизно раз на тиждень протягом кількох тижнів.

"Майори" дивовижні, хоч і мають репутацію "бабусиних" квітів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які види квітів вже можна садити на розсаду у лютому.