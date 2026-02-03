Вдохновил Кличко и Тищенко: Рютте стал героем мемов после одной фразы в Раде
-
-
Глава Альянса повеселил украинцев
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Киев выступил в Верховной Раде. В ходе своей речи перед парламентом он произнёс фразу, которая мгновенно взорвала соцсети.
Что нужно знать:
- Пользозователи поспешили создавать шутки и мемы после высказывания Рютте
- Старые курьёзные фразы Кличко и Тищенко также всплыли в сети
- Сурок тоже стал частью мем-контента по фразу Рютте
Так, Рютте выразил поддержку украинскому народу, которому эта зима принесла немало тяжелых испытаний. Он произнес фразу: "Зима очень длинная, но весна придет".
Сразу после этого пользователи начали активно создавать мемы, как НАТО вводит "весенний режим" после длинной зимы. В этом материале "Телеграф" собрал самые яркие шутки, которыми переполнена сеть:
- "Мощная помощь"
- "А за окном почти весна…" пел Рютте сегодня в ВР".
Кретивные украинцы также сравнивнили Рютте с мэром Киева Виталием Кличко и народным депутатом Николаем Тищенко по уровню курьезности фраз.
Так, например, более 10 лет назад в сети был популярен ролик, где Кличко призвал киевлян готовиться к зиме:
"Я просил бы всех киевлян с особой составляющей обратиться обратиться к проблеме теплоснабжения, подготовке к земле (зиме)", — оговорился он.
Помимо того у него была масса забавных фраз:
- "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
- "Сегодня в Киеве холодно, как никогда раньше. Холоднее было только вчера"
- "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине"
Промелькнул в мемах и не менее известный нардеп Николай Тищенко, который неоднократно становился звездой сети из-за своих высказываний. Его фразы также неоднократно становились поводом для шуток. К примеру, "Караван лає", "Залиште мені мої гроші", "Що не береш — все щось не працює" и многие другие.
Также в мемы попал спецпосланник США Стив Уиткофф, который посетив Москву в декабре 2025 года для встречи с российским главой Владимиром Путиным, попробовал чебуреки.
В одной из шуток засветился даже популярный в Украине сурок Тимка — "проверенный" информатор о приходе весны.
