Вдохновил Кличко и Тищенко: Рютте стал героем мемов после одной фразы в Раде

Глава Альянса повеселил украинцев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Киев выступил в Верховной Раде. В ходе своей речи перед парламентом он произнёс фразу, которая мгновенно взорвала соцсети.

Что нужно знать:

Пользозователи поспешили создавать шутки и мемы после высказывания Рютте

Старые курьёзные фразы Кличко и Тищенко также всплыли в сети

Сурок тоже стал частью мем-контента по фразу Рютте

Так, Рютте выразил поддержку украинскому народу, которому эта зима принесла немало тяжелых испытаний. Он произнес фразу: "Зима очень длинная, но весна придет".

Сразу после этого пользователи начали активно создавать мемы, как НАТО вводит "весенний режим" после длинной зимы. В этом материале "Телеграф" собрал самые яркие шутки, которыми переполнена сеть:

"Мощная помощь"

"А за окном почти весна…" пел Рютте сегодня в ВР".

Комментарий из сети. Скриншот: Telegram

Комментарий из сети. Скриншот Threads

Комментарий из сети

Мем из социальной сети

Кретивные украинцы также сравнивнили Рютте с мэром Киева Виталием Кличко и народным депутатом Николаем Тищенко по уровню курьезности фраз.

Так, например, более 10 лет назад в сети был популярен ролик, где Кличко призвал киевлян готовиться к зиме:

"Я просил бы всех киевлян с особой составляющей обратиться обратиться к проблеме теплоснабжения, подготовке к земле (зиме)", — оговорился он.

Помимо того у него была масса забавных фраз:

"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

"Сегодня в Киеве холодно, как никогда раньше. Холоднее было только вчера"

"У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине"

Марк Рютте и Виталий Кличко. Мем из соцсетей

Промелькнул в мемах и не менее известный нардеп Николай Тищенко, который неоднократно становился звездой сети из-за своих высказываний. Его фразы также неоднократно становились поводом для шуток. К примеру, "Караван лає", "Залиште мені мої гроші", "Що не береш — все щось не працює" и многие другие.

Также в мемы попал спецпосланник США Стив Уиткофф, который посетив Москву в декабре 2025 года для встречи с российским главой Владимиром Путиным, попробовал чебуреки.

Марк Рютте и Николай Тищенко. Мем из соцсетей

Марк Рютте и Николай Тищенко. Мем из соцсетей

В одной из шуток засветился даже популярный в Украине сурок Тимка — "проверенный" информатор о приходе весны.

Марк Рютте. Мем из соцсетей

