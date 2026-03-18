Легенда "Динамо" остался на второй год в школе ради футбола (видео)

Судьба Шовковского могла сложиться по-другому

Александр Шовковский, советник президента "Динамо" Игоря Суркиса, экс-голкипер и бывший главный тренер Бело-синих два года подряд учился в четвертом классе. Это не было связано с успеваемостью.

Что нужно знать

"Динамо" открыло специализированный класс на "Оболони"

Шовковский пошел на многое, чтобы оказаться там

Родителей юного футболиста убедила завуч

Об этом рассказал сам Шовковский в интервью Денису Бойко. Дело в том, что Александр в детстве очень хотел попасть в специализированный класс по футболу на "Оболони", из-за чего родителям будущей легенды "Динамо" пришлось делать тяжелый выбор.

В футбольный класс "Динамо" набирали группу из детей, закончивших третий класс. В тот момент Шовковский окончил обучение в четвертом классе. Мальчик настоял, что хочет именно в эту футбольную школу, и родители разрешили ему пойти в 3-й класс второй год подряд. К слову, Александр стал школьником в 6 лет, а потому не нарушал возрастных ограничений в футбольной секции.

Я так умолял своих родителей для того, чтобы они сделали все возможное, чтобы оставить меня в четвертом классе. Мама была против, она не знала, как правильно это сделать, и пошла разговаривать с директором школы. Директора школы не было, а был замдиректора по учебному воспитанию. И она сказала, имея за плечами, я так понимаю, большой опыт: "Я бы на вашем месте не колебалась. Сделайте так, как хочет он. Возможно, это будет смысл его жизни в будущем". Это были ключевые слова, которые убедили моих родителей. И родители решили, ну будет, как будет. Я остался на второй год, не имея никаких плохих оценок в своем табеле. Я остался на второй год исключительно для того, чтобы попасть в этот специализированный класс. Александр Шовковский

