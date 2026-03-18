Бедность и нищета поселятся в доме. От чего нужно немедленно избавиться

Избавление от этих вещей поможет улучшить атмосферу в доме

Обычные пустые бутылки и старые газеты в доме могут быть не просто мусором, а настоящими "накопителями" негатива. На первый взгляд они кажутся безобидными, но могут незаметно препятствовать притоку денег и удачи.

Почему эти вещи способны влиять на достаток и финансовое благополучие согласно народным приметам, написал "Телеграф".

Предметы, сдерживающие денежный поток

Пустые бутылки, даже если они кажутся просто мусором, в приметах ассоциируются с пустотой в делах и неиспользованными возможностями. Их накопление дома может "хранить" негативную энергию, которая, согласно народным поверьям, способна блокировать финансовый успех.

Старые газеты и журналы тоже не рекомендуется хранить длительное время. Считается, что они несут информационный "мусор", который формирует в доме застой и подавляет энергетику. По приметам, постоянное накопление такого мусора может вызывать материальные трудности и бедность.

Старые бутылки и газеты на столе. Фото: сгенерировано искусственным интеллектом

Следует регулярно проводить генеральную уборку, выбрасывать пустые бутылки и старые газеты, а также поддерживать в доме порядок. Это помогает не только поддерживать чистоту, но и улучшает энергетику пространства, способствует денежному благополучию и гармонии в семье.

Почему дома лучше не хранить пустые банки и старые журналы. Инфографика "Телеграфа"

Даже современные психологи отмечают, что чистое и организованное пространство влияет на настроение и продуктивность, а регулярное избавление от лишних вещей помогает принимать важные финансовые решения более осознанно, как написали в "nationalgeographic".

Беспорядок в комнате. Фото: davay-pereedem

