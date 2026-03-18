Украинцы массово отказываются от песен известного певца: он внезапно стал "русским" (фото)

Британец опубликовал фото в российской шапке-ушанке

Британский певец Джеймс Блант внезапно решил "поиграть в стиль" и выложил фото в российской армейской ушанке — но вместо лайков получил волну хейта от украинцев. В итоге артист, которого и так слушали не все, стал заксенселенным — выглядеть как фанат советского вайба в 2026 году — очень сомнительный пиар-ход.

Соцсети буквально взорвались хейтом в сторону певца. В комментариях появились даже наши селебрити, уже успевшие раскритиковать своего британского коллегу. Фото с советской символикой Блант выложил в Threads.

Джеймс Блант в советской шапке-ушанке. Фото: threads

В частности, отреагировали: музыкант и военнослужащий Коля Серга, комик Артем Дамницкий, певец Артем Пивоваров, интервьюер Анатолий Анатолич, экс-"холостяк" и ветеран войны Александр "Терен":

"Man, stop doing this shit. Take that crap off, crumple it up, flush it down the toilet. And wash your head — both outside and inside" ("Чувак, прекрати делать это только. Сними это барахло, сними его, смой и уни в уни. изнутри");

"You look so cringe, You look so cringe, You look so cringe, it’s true…" ("Ты выглядишь кринжево");

"Пришел насыпать, а здесь уже давно насыпано";

"Are you DOVBO*OB?";

"How to say that you support terrorists without saying it" ("Как сказать, что поддерживаешь терримизм, не говоря этого").

Украинские звезды закачали Джеймса Бланта. Фото: Threads

Параллельно в украинском сегменте соцсетей стали появляться призывы отказаться от прослушивания музыки Бланта. Но и ту не обошлось без иронии. Часть пользователей шутит, что певец в этой шапке больше похож на Ксению Собчак, чем на самого себя. Остальные пишут, что "и до этого не слушали, ничего не потеряли". Некоторые вообще признаются, что впервые узнали о существовании артиста именно из-за этого скандала.

Украинцы "отменяют" Джеймса Бланта. Фото: Threads

Напомним, что Джеймс Блант — британский поп-рок певец и автор песен, который "выстрелил" в середине 2000-х. Его фишка – эмоциональные треки о любви и расставании под гитару. Самые популярные его песни: "You’re Beautiful", "Goodbye My Lover", "Same Mistake".

