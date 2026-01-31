Арктичні морози до -31 чекають на Україну. Де в лютому буде найхолодніше

Востаннє таке сильне похолодання було у 2006 році

Лютий у 2026 році почнеться з інтенсивного похолодання і перші дні місяця ймовірніше будуть найхолоднішими в Україні за останні 20 років. Проте люті морози триматимуться кілька днів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, сильне похолодання буде обумовлене вторгненням арктичної повітряної маси з так званою "ультраполярною" траєкторією.

Холод прямувати в Україну з боку Карського моря та Нової Землі через Східноєвропейську рівнину під впливом молодого арктичного антициклону та його виступу у бік України, що показано на карті нижче.

Карта руху повітря

"Ймовірно, період із 1 по 4 лютого стане найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 °С, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття", — каже синоптик.

Він наголошує, що 1 – 4 лютого місцями по низинних ділянках місцевості мороз зміцніє до -26…-31 °С. Вдень температура коливатиметься в діапазоні -12…-18 °С, у південній частині -6…-11 °С. Востаннє подібні значення фіксували у січні та на початку лютого у 2006 році.

За даними Укргідрометцентру вже з 1 лютого Україну накриють сильні морози. Так, 2 лютого в деяких областях очікується до -28 градусів вночі та до -18 градусів вдень. Поступово морози почнуть спадати з 4 лютого, хоча "мінуси" сягатимуть до -23 градусів вночі.

Погода в Україні 1 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Ослаблення морозів прогнозується з 5 лютого, починаючи із західних та південних областей. Поступово, під впливом південно-західних повітряних потоків, в Україну почне надходити тепліше повітря середземноморського походження. Морози протягом 6 – 8 лютого повністю відступлять, а на зміну їм прийде відлига з температурою в 0 °С, на півдні та крайньому заході встановиться стабільна плюсова температура.

Підвищення температури супроводжуватиметься посиленням вітру, збільшенням хмарності та виникненням туманів. Опади у вигляді снігу, дощу та мряки охоплять більшу частину території нашої країни з 7 лютого. Нестійка та відносно тепла погода протримається до кінця першої декади місяця.

Кібальчич каже, що сніговий покрив почне активно танути, у південних та західних областях зійде повністю. Температура повітря 5 та 6 лютого очікується вночі -6…-12°С, вдень ​​-2…-8°С; з 7 лютого подальше підвищення до -4 … +2 ° С вночі і 0 … +6 ° С вдень. Крім того, на дорогах більшості регіонів буде ожеледиця.

