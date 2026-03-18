Когда собирала Дворец "Украина", теперь донатит на убийц: путинистка Аллегрова оказалась в изоляции

Россиянка угрожала ядерным ударом со сцены Кремля

Ирина Аллегрова — одна из самых известных звезд постсоветской эстрады, которая из громкой сцены 90-х и нулевых превратилась в токсический символ российского шоу-бизнеса во время большой войны в Украине. Раньше она часто давала концерты в Украине и имела здесь своих поклонников.

Сейчас россиянка отошла от активной деятельности, но активно поддерживает войну. "Телеграф" решил выяснить, что известно Ирину Аллегрову сейчас и как выглядит 74-летняя пропагандистка сейчас.

Кто она и почему была популярна

Аллегрова родилась в 1952 году в Ростове-на-Дону. Карьеру начинала еще в 70-х, но настоящий прорыв произошел в 90-е после выхода сольных хитов. Именно тогда за ней закрепилось прозвище "императрица" благодаря образу и песне, которую она пела.

Ее треки "Угонщица", "Императрица", "Странник" крутили буквально повсюду — от телевизора до маршруток. Она стабильно собирала стадионы и была одной из самых известных поп-исполнительниц в российском шоу-бизнесе 90-2000-х. Она приезжала с концертами в Украину и не раз собирала дворец "Украина".

Что говорит Аллегрова о войне в Украине

Аллегрова открыто поддерживает путинский режим. Даже несмотря на то, что она редко появляется на публике и в большинстве своем свою старость проводит дома, она продолжает толеровать кремлевский режим и даже финансово помогает армии страны-агрессорки.

В частности, в 2022 году Аллегрова посвятила российским оккупантам песню. Она называлась "Возвращайтесь домой, мальчики" и в ней захватчиков певица назвала "победителями" и "героями".

Однако, когда началось полномасштабное вторжение, певица ничего не говорила о войне и заняла молчаливую позицию. Но уже через несколько месяцев она стала звонить по телефону главным пропагандистам Кремля Симоньян и Соловьеву, чтобы доказать свою любовь к РФ.

В феврале 2023 года Ирина Аллегрова появилась на сцене Кремля во время концерта к 100-летию гражданской авиации. Она была одета в камзол и исполнила свою давнюю песню "Моя семья", однако существенно изменила ее содержание. Вместо слова "семья" прозвучало "моя страна", а сам номер превратился в откровенно пропагандистский и даже раздался намек на применение ядерного оружия: "Станет через мгновение пустой золой тот, кто нарушит покой моей страны", "Есть моя страна: все остальное – быль, все остальное."

Где сейчас Ирина Аллегрова

В последние годы Аллегрова ведет максимально закрытый образ жизни. По данным СМИ, большинство времени она проводит в загородном доме и практически не гастролирует и не выходит из дома.

На сцене появляется редко — в основном на "сборных" концертах или больших фестивалях. К примеру, в 2024 году она засветилась на "Новой волне" в Казани.

Ее внешность также стала темой обсуждений. Фанаты отмечают, что певица существенно изменилась, выглядит старше и почти не появляется без тщательно отретушированных фото.

Иногда имя Ирина Аллегрова снова всплывает в информационном пространстве — но уже не через творчество. Да, в начале 2026 года стало известно, что певица через суд добилась компенсации в размере 1,3 миллиона рублей от жителя Москвы. Инцидент произошел еще весной 2024-го — мужчина врезался в припаркованный автомобиль Kиa, оформленный на артистку. На момент ДТП Аллегровой в машине не было, однако суд признал водителя виновным и обязал его возместить нанесенный ущерб.

