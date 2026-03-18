Теперь скрывают даже иконы: интересная деталь нашлась на фото с задержания в Украине

Почему так поступают и кого касается

Новое дело НАБУ привлекло внимание украинцев не только к коррупционной составляющей. На оперативном фото размыли не только лицо участников дела, но и икону.

Речь идет о разоблачении чиновника из Сумщины на взятке в 2 млн гривен. Ее задержали после передачи более половины суммы. Заметим, лица подозреваемых размывают и скрывают до вынесения официального приговора, однако чем провинилась икона — неизвестно.

Снимок НАБУ с размытым лицом иконы

Интересно, что это не первый случай использования сокрытия лица там, где казалось бы оно не уместно. Например, размывали морды животных — так поступала СБУ во время обысков на одном из объектов УПЦ Московского патриархата. Черного кота в шутку называли тайным агентом.

Черному коту заблюрили морду/ Источник: СБУ

Заметим, что блюр (размытие) на лицах используется только до решения суда, чтобы защитить личность человека, если он окажется невиновным. После вынесения приговора фото размывать не нужно, если речь не идет о несовершеннолетних. Также размытием в СМИ могут скрывать слишком подробные фото места преступления.

На оперативных фото и видео часто фигурируют интересные детали, например коты, иногда специально снимаемые в рамках производства. Некоторые из них становятся частью массовой культуры в виде мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Нацполиция размыла на фото изображение собаки. Этот снимок стал вирусным в соцсети "Тредс".