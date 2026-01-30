От сильных морозов до +9 и обратно: февраль готовит харьковчанам температурные колебания

Февраль решил подморозить город

В Харькове в ближайшие недели обещают настоящие температурные "качели". Погода будет меняться резко — от суровых морозов до ощутимого потепления, но уже в середине февраля зима снова напомнит о себе стабильными "минусами".

В целом февраль в городе выглядит контрастным: начало — с трескучими морозами, середина — с почти весенним теплом, а вторая половина — снова под властью зимы. Подробнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из "Meteo".

Почему февраль в Харькове будет непредсказуемым

Конец января — резкое похолодание

Предпоследний день января еще выглядит относительно мягким — около -2…+1 °C. Однако уже на следующие сутки температура стремительно падает: в субботу ожидается до -11 °C ночью. Это станет лишь началом холодной волны.

Погода в Харькове. Фото: Meteo

Первые дни февраля — пик морозов

Самые сильные морозы прогнозируют на начало месяца. В воскресенье столбики термометров могут опуститься до -21 °C, а в понедельник — даже до -24 °C. Дневная температура также будет оставаться очень низкой — в пределах -17…-12 °C. Такая погода будет сопровождаться облачностью и периодическим снегом.

Постепенное потепление с 9 февраля

После 6-7 февраля мороз начнет ослабевать. Температура поднимется до -9…-5°C, а уже к 9-12 февраля возможен переход через ноль. В некоторые дни синоптики прогнозируют +1…+3°C. Оттепель может вызвать гололедицу.

Самым комфортным выглядит период 13-14 февраля, когда днем ожидается +5…+7 °C. Это станет короткой передышкой от зимнего холода.

С середины февраля – зима возвращается

Впрочем, потепление не задержится. Уже с 15-16 февраля температура снова пойдет вниз — до -5°C, а ночью возможны еще более низкие показатели. В дальнейшем мороз усилится: в третьей декаде месяца прогнозируют -12…-14°C ночью и около -7…-4°C днем. Хотя с 26 февраля столбики снова поднимутся до +1…+4°C. Возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Ранее "Телеграф" писал, что февраль принесет снегопады, дожди и аномальные температуры. Синоптик дал прогноз на месяц.