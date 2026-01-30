"Главное – не минус". Эксперт объяснил, какая погода больше всего влияет на отключения света
Некоторые погодные явления гораздо больше вредят энергосистеме, чем морозы
В ближайшие дни в Украине снова ожидаются экстремальные морозы — во многих областях столбики термометров опустятся ниже -20. Многие украинцы переживают, не осложнит ли похолодание и без того тяжелую ситуацию со светом.
Что нужно знать:
- Морозы не являются главной угрозой для энергосистемы
- Налипание мокрого снега, метель, обледенение являются большими проблемами для энергетики
- Морозы влияют только на продолжительность ремонтов после аварий
Однако на самом деле морозы напрямую не влияют на увеличение отключений. Подробно читайте в блиц-интервью "Телеграфу" эксперта по энергетике Геннадия Рябцева: Эксперт развенчал главный миф о морозах и отключении света
Он пояснил, что морозы влияют только на продолжительность проведения восстановительных работ и аварийность энергосистемы. Однако и на это влияют не столько низкие температуры, сколько непогода.
Например, налипание мокрого снега, метель, обледенение или ледяной дождь – они гораздо более вредны для системы, чем низкая температура, – Геннадий Рябцев.
Эксперт добавил, что сейчас, когда температура приблизилась к нулевой отметке, из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Когда стояли сильные морозы, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий не было. Главная проблема для энергосистемы – это не низкие температуры.
Главное не минус на термометре, а погодные явления, которые могут негативно повлиять на проведение работ или состояние энергосистемы из-за повышения аварийности, — резюмировал Геннадий Рябцев.
На Украину снова надвигаются сильные морозы
Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что уже 30 января погода начнет кардинально меняться. Теплый воздух с южных морей сменится холодным с северных широт, пойдет снег.
В период 31 января — 4 февраля в результате ультраполярного вторжения из акватории Карского моря в Украине будет аномально холодная погода. Сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в период с 1 по 3 февраля в Украине кроме Закарпатья и южной части ожидается очень холодная погода. Ночью температура воздуха снизится до 20-27 градусов мороза. А в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами прогнозируются сильные морозы до -30 градусов (III уровень опасности, красный).
Ослабление морозов ожидается с 4-5 февраля. Оно начнется с запада и юго-запада.
Как сообщал "Телеграф", Украина могла бы импортировать больше электричества из ЕС. Это не происходит по трем причинам.