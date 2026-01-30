"Главное – не минус". Эксперт объяснил, какая погода больше всего влияет на отключения света

Некоторые погодные явления гораздо больше вредят энергосистеме, чем морозы

В ближайшие дни в Украине снова ожидаются экстремальные морозы — во многих областях столбики термометров опустятся ниже -20. Многие украинцы переживают, не осложнит ли похолодание и без того тяжелую ситуацию со светом.

Что нужно знать:

Морозы не являются главной угрозой для энергосистемы

Налипание мокрого снега, метель, обледенение являются большими проблемами для энергетики

Морозы влияют только на продолжительность ремонтов после аварий

Однако на самом деле морозы напрямую не влияют на увеличение отключений. Подробно читайте в блиц-интервью "Телеграфу" эксперта по энергетике Геннадия Рябцева: Эксперт развенчал главный миф о морозах и отключении света

Он пояснил, что морозы влияют только на продолжительность проведения восстановительных работ и аварийность энергосистемы. Однако и на это влияют не столько низкие температуры, сколько непогода.

Например, налипание мокрого снега, метель, обледенение или ледяной дождь – они гораздо более вредны для системы, чем низкая температура, – Геннадий Рябцев.

Эксперт добавил, что сейчас, когда температура приблизилась к нулевой отметке, из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Когда стояли сильные морозы, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий не было. Главная проблема для энергосистемы – это не низкие температуры.

Главное не минус на термометре, а погодные явления, которые могут негативно повлиять на проведение работ или состояние энергосистемы из-за повышения аварийности, — резюмировал Геннадий Рябцев.

На Украину снова надвигаются сильные морозы

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что уже 30 января погода начнет кардинально меняться. Теплый воздух с южных морей сменится холодным с северных широт, пойдет снег.

В период 31 января — 4 февраля в результате ультраполярного вторжения из акватории Карского моря в Украине будет аномально холодная погода. Сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в период с 1 по 3 февраля в Украине кроме Закарпатья и южной части ожидается очень холодная погода. Ночью температура воздуха снизится до 20-27 градусов мороза. А в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами прогнозируются сильные морозы до -30 градусов (III уровень опасности, красный).

Прогноз погоды на 1 февраля

Прогноз погоды на 2 февраля

Прогноз погоды на 3 февраля

Ослабление морозов ожидается с 4-5 февраля. Оно начнется с запада и юго-запада.

Как сообщал "Телеграф", Украина могла бы импортировать больше электричества из ЕС. Это не происходит по трем причинам.