Происходит от россиян? В Украине есть село со странным названием и плохими дорогами

Население села может удивить

В Закарпатской области расположены три населенных пункта с необычными названиями. Речь идет за Великие, Малые и Русские Геевцы. Особое внимание привлекает название последнего, которое в современных условиях может восприниматься отрицательно.

"Телеграф" расскажет подробнее, что известно об этих поселках. Следует отметить, что у них давнее происхождение.

Название села имеет исторические корни: топоним "Геевцы" происходит от старославянского слова "гай" (лес), а прилагательное "Русские" указывает на то, что здесь исторически обитали этнические украинцы (русины). Это отличает село от соседних Малых и Великих Геевцев, где преобладает венгерское население.

В комментарии "Телеграфу" журналист, и.о. главного редактора сайта UA-Футбол Игорь Семон рассказал чуть больше о селе. По его словам, оно действительно очень маленькое и имеет название, которое в нынешние времена "режет" слух.

По его словам, слово "русские" в данном топониме не является следствием "русской", а, как вы отметили ранее, подчеркивает особенность села — отличает его от Малых и Великих Геевцев, населенных преимущественно этническими венграм. Русские Геевцы – это поселение этнических украинцев.

По данным Википедии, на 2017 год здесь проживало 110 жителей. Оно расположено среди живописных холмов, типичных для этой части Закарпатья.

Как отмечает журналист, населенный пункт имеет ряд серьезных проблем. Из-за своего географического положения село входит в состав Сюртовской территориальной общины, где подавляющее большинство жителей составляют этнические венгры. Семон предполагает, что именно из-за этого фактора местные власти уделяют селу минимум внимания, в результате чего оно находится в заброшенном состоянии.

По словам журналиста, в Русских Геевцах отсутствуют школа, детский сад, медпункт и полноценный магазин. Роль медицинского учреждения выполняет частный дом местного фельдшера, который работает в областном центре, а магазин открывается всего несколько раз в неделю на короткое время благодаря усилиям предпринимателей. Впрочем, из-за малого количества населения школа и садик здесь не критически необходимы — детей в образовательные учреждения в соседние села возит специальный школьный автобус.

Однако самой большой бедой села остается катастрофическое бездорожье. Из-за отсутствия нормального покрытия сюда не курсируют рейсовые автобусы или маршрутки. Чтобы добраться до соседних населенных пунктов (Сюрте или Кирпич) на электричку или автобус, люди вынуждены идти пешком или ехать на велосипедах.

Дорога в деревне Русские Геевцы. Фото — Игорь Семон

Местные жители связывают разрушение дорог с работой песчаного карьера: грузовики годами разбивают путь, нивелируя любые попытки косметического ремонта.

Песчаный карьер

Важно понимать, что название "русские" в этом случае не имеет отношения к России, а является давним определением украинского населения Закарпатья, которое использовалось для различения с венгерскими или словацкими общинами. Журналист отмечает, что крестьяне осознают неблагозвучие названия в современных реалиях и не возражают против переименования, однако просят власть прежде всего решить проблему с дорогами.

Несмотря на неоднократные обращения и открытые письма к руководству области (в частности, год назад тогдашнему председателю ОГА Виктору Никите), ситуация остается без изменений. Также отмечается, что недавно усилиями общины и священника в селе построили православную церковь, которая пока не находится в юрисдикции ВТО.

