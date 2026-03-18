Вы не произнесете это слово без смеха, а его значение вас удивит: как оно звучит

Это слово порадует ваших друзей

Украинский язык переполнен колоритными и незаурядными выражениями. Одним из таких жемчужин является слово здибанка, которое пока редко встречается в разговорах, хотя однозначно стоит места в вашем словарном запасе.

"Телеграф" расскажет, что действительно скрывается за этим термином и как интегрировать его в свое общение. Несмотря на засилье заимствований и современного жаргона, именно такие сочные аутентичные слова делают наш язык живым и неповторимым.

Здибанка — это синоним к словам "встреча" или "свидание". Чаще всего его используют в разговорном стиле, когда речь идет о неформальном рандеве с приятным человеком: близким другом, приятельницей или объектом симпатии. Слово имеет очень искреннюю и домашнюю окраску, поэтому идеально подходит для молодежных тусовок или уютных посиделок.

Примеры употребления:

"Маю ввечері здибанку з коханою, тож буду пізно, не чекайте".

"Сто років не спілкувалися наживо — гайда організуємо здибанку в суботу?"

Использование этого слова позволяет избежать лишнего официоза и придает разговору особое настроение. Если вы хотите общаться соловьиной изысканно и атмосферно, смело внедряйте подобные языковые сокровища.

