Морозы до -18 и внезапная оттепель: Днепр накроют опасные температурные качели

Февраль готовит Днепру резкие погодные изменения

В Днепре февраль принесет нестабильную и контрастную погоду – город переживет настоящие температурные качели с резкими переходами от сильных морозов к оттепели и последующих стабильных небольших "минусов".

Горожанам стоит готовиться к ощутимому похолоданию в начале февраля, затем к короткому потеплению и уже в течение месяца — стойким ночным "минусам". Детальнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из "Meteofor".

Синоптики рассказали, чего ждать в феврале

Конец января — предвестник похолодания

Последние дни января еще не будут выглядеть критически холодными: температура будет колебаться от -10 °C ночью до +1…+4 °C днем. Возможен дождь и мокрый снег, что создаст скользкие дороги. Однако это лишь подготовка к более серьезному похолоданию.

Начало февраля – резкий морозный удар

Уже с первых дней месяца температура быстро снизится. Ночью столбики термометров будут опускаться до -18 °C, а днем будут держаться в пределах -13…-5 градусов. Солнечная погода не будет компенсировать холод — воздух будет сухим и морозным.

Погода в Днепре на месяц. Фото: Meteofor

Конец второй недели февраля — короткое потепление

Ближе к 6-8 февраля в Днепре ожидается заметное смягчение погоды. Дневная температура поднимется до -1…+1 °C, а морозы станут значительно слабее. Это может привести к таянию снега днем и подмерзанию ночью, поэтому гололедица станет главной опасностью для пешеходов и водителей.

Середина февраля – относительная стабильность около нуля

В течение 9-15 февраля температура будет колебаться около нуля: от -3 °C ночью до 0...+1°C днем. Частые облака и периодические осадки создадут типичную зимнюю "серую" погоду без сильных морозов, но и без тепла.

Вторая половина месяца – без погодных сюрпризов

С середины февраля погода почти не изменится. Хотя дневные показатели местами будут оставаться чуть выше нуля, около +1…+2 °C, ночи стабильно будут морозными — до -2…-3 °C. Кроме того, синоптики прогнозируют неделю осадков в виде снега и дождя с 16 по 22 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине отступили, однако в дальнейшем ожидается очередная волна "минусов". Такой прогноз дал начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Постригань.