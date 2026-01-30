Морозы до -18 и внезапная оттепель: Днепр накроют опасные температурные качели
Февраль готовит Днепру резкие погодные изменения
В Днепре февраль принесет нестабильную и контрастную погоду – город переживет настоящие температурные качели с резкими переходами от сильных морозов к оттепели и последующих стабильных небольших "минусов".
Горожанам стоит готовиться к ощутимому похолоданию в начале февраля, затем к короткому потеплению и уже в течение месяца — стойким ночным "минусам". Детальнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из "Meteofor".
Синоптики рассказали, чего ждать в феврале
Конец января — предвестник похолодания
Последние дни января еще не будут выглядеть критически холодными: температура будет колебаться от -10 °C ночью до +1…+4 °C днем. Возможен дождь и мокрый снег, что создаст скользкие дороги. Однако это лишь подготовка к более серьезному похолоданию.
Начало февраля – резкий морозный удар
Уже с первых дней месяца температура быстро снизится. Ночью столбики термометров будут опускаться до -18 °C, а днем будут держаться в пределах -13…-5 градусов. Солнечная погода не будет компенсировать холод — воздух будет сухим и морозным.
Конец второй недели февраля — короткое потепление
Ближе к 6-8 февраля в Днепре ожидается заметное смягчение погоды. Дневная температура поднимется до -1…+1 °C, а морозы станут значительно слабее. Это может привести к таянию снега днем и подмерзанию ночью, поэтому гололедица станет главной опасностью для пешеходов и водителей.
Середина февраля – относительная стабильность около нуля
В течение 9-15 февраля температура будет колебаться около нуля: от -3 °C ночью до 0...+1°C днем. Частые облака и периодические осадки создадут типичную зимнюю "серую" погоду без сильных морозов, но и без тепла.
Вторая половина месяца – без погодных сюрпризов
С середины февраля погода почти не изменится. Хотя дневные показатели местами будут оставаться чуть выше нуля, около +1…+2 °C, ночи стабильно будут морозными — до -2…-3 °C. Кроме того, синоптики прогнозируют неделю осадков в виде снега и дождя с 16 по 22 февраля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине отступили, однако в дальнейшем ожидается очередная волна "минусов". Такой прогноз дал начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Постригань.