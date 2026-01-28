В Украину идет ультраполярное вторжение: насколько похолодает и когда ждать оттепели

Зима покажет зубы украинцам

После оттепели в Украину придет резкое похолодание. Арктический воздух принесет аномально низкие температуры.

29 января будет самым теплым днем недели – термометры будут показывать около нуля градусов. Из-за того, что Украина будет находиться в теплом секторе циклона, падать дождь со снегом, а на дорогах останется гололедица. Об этом "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Уже 30 января погода станет кардинально меняться. Теплый воздух из южных морей сменится холодным с северных широт, станет снежить.

"На очереди резкое, интенсивное, но не продолжительное похолодание", — сказал синоптик.

В период 31 января — 4 февраля по причине ультраполярного вторжения из акватории Карского моря прогнозируем аномально холодную погоду. "

Сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных: ночью 18-23°, днем 10-15°", — пояснил синоптик.

Синоптическая карта на 30 января

Гололедица будет держаться на участках дорог, которые не успеют очистить. Виталий Постригань отметил, что температура начнет повышаться после 5 февраля. "Зима продолжается", — добавил он.

Напомним, "Телеграф" писал, что январь перепутал времена года. В Украине в середине января пошел дождь.