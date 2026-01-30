Морози до -18 і раптова відлига: Дніпро накриють небезпечні температурні гойдалки

Лютий готує Дніпру різкі погодні зміни

У Дніпрі лютий принесе нестабільну та контрастну погоду — місто переживе справжні температурні гойдалки з різкими переходами від сильних морозів до відлиги й подальших стабільних невеликих "мінусів".

Містянам варто готуватись до відчутного похолодання на початку лютого, потім до короткого потепління і вже протягом місяця — стійких нічних "мінусів". Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані зі "Meteofor".

Синоптики розповіли, чого чекати у лютому

Кінець січня — передвісник похолодання

Останні дні січня ще не виглядатимуть критично холодними: температура коливатиметься приблизно від -10 °C уночі до +1…+4 °C удень. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, що створить слизькі дороги. Однак це лише підготовка до більш серйозного похолодання.

Початок лютого — різкий морозний удар

Вже з перших днів місяця температура стрімко знизиться. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -18 °C, а вдень триматимуться в межах -13…-5 градусів. Сонячна погода не компенсуватиме холод — повітря залишатиметься сухим і морозним.

Погода у Дніпрі на місяць. Фото: Meteofor

Кінець другого тижня лютого — коротке потепління

Ближче до 6-8 лютого у Дніпрі очікується помітне пом’якшення погоди. Денна температура підніметься до -1…+1 °C, а морози стануть значно слабшими. Це може спричинити танення снігу вдень і підмерзання вночі, тож ожеледиця стане головною небезпекою для пішоходів і водіїв.

Середина лютого — відносна стабільність біля нуля

Протягом 9-15 лютого температура коливатиметься біля нуля: приблизно від -3 °C уночі до 0…+1°C удень. Часті хмари та періодичні опади створять типову зимову "сіру" погоду без сильних морозів, але й без справжнього тепла.

Друга половина місяця — без погодних сюрпризів

Із середини лютого погода майже не зміниться. Хоча денні показники місцями залишатимуться трохи вище нуля, близько +1…+2 °C, ночі стабільно будуть морозними — до -2…-3 °C. Крім того, синоптики прогнозують тиждень опадів у вигляді снігу та дощу — з 16 по 22 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морози в Україні відступили, однак надалі очікується чергова хвиля "мінусів". Такий прогноз дав начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.