Морози до -18 і раптова відлига: Дніпро накриють небезпечні температурні гойдалки
Лютий готує Дніпру різкі погодні зміни
У Дніпрі лютий принесе нестабільну та контрастну погоду — місто переживе справжні температурні гойдалки з різкими переходами від сильних морозів до відлиги й подальших стабільних невеликих "мінусів".
Містянам варто готуватись до відчутного похолодання на початку лютого, потім до короткого потепління і вже протягом місяця — стійких нічних "мінусів". Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані зі "Meteofor".
Синоптики розповіли, чого чекати у лютому
Кінець січня — передвісник похолодання
Останні дні січня ще не виглядатимуть критично холодними: температура коливатиметься приблизно від -10 °C уночі до +1…+4 °C удень. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, що створить слизькі дороги. Однак це лише підготовка до більш серйозного похолодання.
Початок лютого — різкий морозний удар
Вже з перших днів місяця температура стрімко знизиться. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -18 °C, а вдень триматимуться в межах -13…-5 градусів. Сонячна погода не компенсуватиме холод — повітря залишатиметься сухим і морозним.
Кінець другого тижня лютого — коротке потепління
Ближче до 6-8 лютого у Дніпрі очікується помітне пом’якшення погоди. Денна температура підніметься до -1…+1 °C, а морози стануть значно слабшими. Це може спричинити танення снігу вдень і підмерзання вночі, тож ожеледиця стане головною небезпекою для пішоходів і водіїв.
Середина лютого — відносна стабільність біля нуля
Протягом 9-15 лютого температура коливатиметься біля нуля: приблизно від -3 °C уночі до 0…+1°C удень. Часті хмари та періодичні опади створять типову зимову "сіру" погоду без сильних морозів, але й без справжнього тепла.
Друга половина місяця — без погодних сюрпризів
Із середини лютого погода майже не зміниться. Хоча денні показники місцями залишатимуться трохи вище нуля, близько +1…+2 °C, ночі стабільно будуть морозними — до -2…-3 °C. Крім того, синоптики прогнозують тиждень опадів у вигляді снігу та дощу — з 16 по 22 лютого.
