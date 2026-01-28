Погода готовит неприятный сюрприз: где в Украине ожидаются ледяные дожди

Непогода может создать опсную ситуацию на дорогах

В ближайшие несколько дней ряд украинских городов накроют ледяные дожди. Ухудшение погодных условий может привести к образованию гололёда на дорогах.

Соответствующий прогноз был опубликован на погодном сайте Ventusky. Синоптики указывают, что ледяные "сюрпризы" погоды будут 28, 29 и 30 января.

Жителям городов, включённых в прогноз, следует следить за обновлениями погодных предупреждений и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать травм и аварий.

28 января

В среду ледяной дождь может пройти к 16 часам Харькове, Сумах и Полтаве.

Ледяной дождь в Харькове 28 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Сумах 28 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Полтаве 28 января. Скриншот: Ventusky

К 22:00 осадки достигнут Черкасс, Ивано-Франковска и Черновцов, что создаст дополнительный риск гололёда в вечернее время, когда на улицах традиционно больше людей и транспорта.

Ледяной дождь в Черкассах 28 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Ивано-Франковске и Черновцах 28 января. Скриншот: Ventusky

29 января

Во второй день непогода распространится на Черкассы, Харьков и Прикарпатье. В этот период повышается вероятность образования ледяной корки на дорогах и тротуарах. Это может осложнить движение автомобилей и пешеходов.

Ледяной дождь в Черкассах 29 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Харькове 29 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Ивано-Франковске 29 января. Скриншот: Ventusky

30 января

В пятницу, 30 января, ледяной дождь ожидается в Николаеве, Кривом Роге и Днепре, завершая трёхдневный период скользкой погоды.

Ледяной дождь в Николаеве 30 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Кривом Роге 30 января. Скриншот: Ventusky

Ледяной дождь в Днепре 30 января. Скриншот: Ventusky

