Погода готовит неприятный сюрприз: где в Украине ожидаются ледяные дожди
Непогода может создать опсную ситуацию на дорогах
В ближайшие несколько дней ряд украинских городов накроют ледяные дожди. Ухудшение погодных условий может привести к образованию гололёда на дорогах.
Соответствующий прогноз был опубликован на погодном сайте Ventusky. Синоптики указывают, что ледяные "сюрпризы" погоды будут 28, 29 и 30 января.
Жителям городов, включённых в прогноз, следует следить за обновлениями погодных предупреждений и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать травм и аварий.
28 января
В среду ледяной дождь может пройти к 16 часам Харькове, Сумах и Полтаве.
К 22:00 осадки достигнут Черкасс, Ивано-Франковска и Черновцов, что создаст дополнительный риск гололёда в вечернее время, когда на улицах традиционно больше людей и транспорта.
29 января
Во второй день непогода распространится на Черкассы, Харьков и Прикарпатье. В этот период повышается вероятность образования ледяной корки на дорогах и тротуарах. Это может осложнить движение автомобилей и пешеходов.
30 января
В пятницу, 30 января, ледяной дождь ожидается в Николаеве, Кривом Роге и Днепре, завершая трёхдневный период скользкой погоды.
