Шпаргалка садовода на февраль: 6 дел, что нужно сделать уже сейчас

С приближением весны февраль предоставляет садоводам важнейший период для подготовки к сезону, позволяя заложить основу для будущего процветания.

В последний месяц зимы световой день удлиняется. И хотя морозы не спешат уходить прочь, садоводы-огородники уже могут кое-что сделать для своих насаждений.

Вот список самых необходимых дел, которые позволят с пользой провести эти несколько недель до весны.

Посев семян

Чтобы стимулировать рост новых растений, начните выращивать рассаду в помещении. Салат, помидоры, перец, чили, салатные культуры, капуста кале, горох и лук-порей: эти культуры в южных регионах можно даже сеять под укрытием, как только сойдет снег.

Из цветов отлично подойдут космея, шалфей и душистый горошек. Если в регионах с мягким климатом почва не замерзла и хорошо дренирована, посейте бобы, капусту, морковь и пастернак в открытый грунт под укрытиями. В противном случае подождите до марта.

Проращивание картофеля

Дайте раннему семенному картофелю фору, прорастив его в помещении.

Поместите картофель глазками вверх в коробки для яиц или лотки для рассады на подоконнике в месте, где нет прямых солнечных лучей. Ростки должны достичь 2 см в течение нескольких недель, и их можно высаживать в грунт в марте или апреле. Для получения более крупных клубней удалите все ростки, кроме трех-четырех.

Обрезка кустарников

Февраль — идеальное время для стратегической обрезки. Обрезать надо розы, клематисы второй и третьей групп, глицинию и летнецветущие кустарники, такие как буддлея и гортензия метельчатая. Для улучшения структуры следует подстричь черную смородину и крыжовник .

Лиственные живые изгороди можно срезать до того, как птицы начинают гнездиться в марте. Весеннецветущие кустарники, такие как форзиция, следует отложить до окончания цветения, а многолетние растения и декоративные травы обрезать для стимулирования нового роста.

Посадка летнецветущих луковиц

Чтобы насладиться ярким летним цветением, начните выращивать луковицы в помещении. Луковицы лилий можно выращивать в прохладном помещении или теплице. Пересадите перезимовавшие клубни георгин в горшки, разместив их в светлом, влажном месте с компостом, например, в теплице. Для более раннего цветения посадите клубни гладиолусов в лотки для рассады в светлом, теплом месте, чтобы они зацвели раньше.

Проверьте защиту растений

В феврале еще могут быть сильные морозы. Осмотрите и надежно закрепите все средства защиты растений, укрыв уязвимые экземпляры.

Очистите садовые инструменты

Подготовьтесь к напряженному сезону, очистив и смазав все садовые инструменты. Вымойте горшки для посева семян и проведите техническое обслуживание газонокосилки, готовясь к ее весеннему использованию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит также быть осторожным с уборкой снега — некоторым растениям это может только навредить.