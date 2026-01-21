Не спешите с рассадой: золотые даты посева и сбора овощей в условиях отключений

Когда сажать помидоры, перец, баклажаны, арбузы, кабачки, кукурузу? Собрали точные даты посева на рассаду, высадки в грунт и сбора урожая

Чем ближе весна, тем больше желание взяться за семена и сеять-сеять-сеять. Но стоп! Все можно сделать в оптимальные сроки и с максимальным результатом. Итак, когда нужно сеять помидоры, огурцы и прочие огородные культуры? Главное, нужно помнить один факт: посеянные в апреле помидоры догонят и обгонят, и принесут больше урожая, чем чахлики-дохлики, которые взойдут в феврале и будут мучаться в ожидании весны.

Недостаток тепла и света на фоне глобальных отключений света и отопления сыграют плохую шутку с нежными всходами. А понимая, что цена на хорошие семена всегда была достаточно высокой, это будет не просто пустая трата ваших усилий и нервов, но и средств.

Календарь выращивания в открытом грунте

Помидоры: посев на рассаду 10-30 апреля, высадка в грунт 10-30 мая, начало сбора 20 июля — 10 августа, сбор вплоть до первых заморозков.

Перец сладкий (болгарский): посев 10-20 апреля, высадка в грунт 25 мая — 5 июня, начало сбора 15-25 августа, сбор до первых заморозков.

Баклажан: посев на рассаду 10-20 апреля, высадка 25 мая — 5 июня, начало сбора 15-25 августа, сбор до первых заморозков.

Арбуз и дыня: посев 25 апреля — 5 мая, высадка 25 мая — 10 июня, сбор урожая 1- 20 августа, собираем урожай в течение 10 дней в среднем.

Кабачок: посев на рассаду 25 апреля — 1 мая, высадка 15-25 мая, начало сбора 25 июня — 5 июля, сбор продолжается до первых заморозков.

Кукуруза: посев на рассаду 15 апреля — 5 мая, высадка в грунт 10 мая — 20 июня (чтобы растянуть урожай по времени), сбор урожая 20 июля — 1 сентября.

Этот календарь ориентирован на жителей северных и центральных областей Украины. Для южных регионов даты смещаются на 5-15 дней раньше, в зависимости от особенностей вашего климата и наступающей весны. Плюс посев на юге может происходить сразу в открытый грунт .

