В Novus продают кабачки по цене мяса: где купить на 70 грн дешевле

Украинцы свирепствуют по поводу цены на овощ

Пока украинцы ждут сезонные овощи, цены на прилавках продолжают удивлять. В одном из столичных супермаркетов обычный кабачок обошелся покупателю как килограмм отборной свинины.

Пользователи социальной сети Тредс активно обсуждают фото чека из магазина сети Novus. На снимке видно, что один средний кабачок весом чуть больше полукилограмма (0,532 кг) затянул на 137,79 грн. С учетом полной стоимости без акции, килограмм этого овоща стоит 259 грн.

На официальном сайте ритейлера цена несколько снизилась благодаря акционным предложениям, однако остается высокой — 229 грн за килограмм.

"Это кабачок или золото?"

Фотография быстро разлетелась пабликами, вызвав волну иронии и возмущения среди украинцев. Комментаторы не сдерживали эмоций:

"Что за сокровище, это золото? Кабачок по цене мяса хотите?" — шутит автор поста.

"Нет, спасибо, подожду, пока они будут бесплатными (отдавать соседи по даче)", — пишут пользователи, вспоминая летний сезон.

"Вспомнил, сколько такого добра погнило в холодильнике прошлым летом — даже всплакнул", — добавляют в комментариях.

Некоторые сравнивают цены с другими экзотическими продуктами, отмечая, что сейчас дешевле купить тропические фрукты, чем ингредиенты для овощного рагу.

Сколько стоят кабачки в других сетях

Ситуация в других популярных супермаркетах похожа, хотя цены несколько отличаются:

"Сильпо": предлагает кабачки по цене 21,90 грн за 100 грамм, что в пересчете составляет 219 грн/кг.

"Фора": здесь действует акционное предложение — 189 грн/кг (обычная цена — 229 грн).

Почему так дорого

Основная причина "космических" цен – отсутствие сезона. Сейчас на полках магазинов представлена преимущественно импортная продукция (чаще всего из Турции или Египта). Высокая стоимость логистики, затраты на энергоносители для хранения и риски, связанные с доставкой скоропортящихся товаров, оказывают непосредственное влияние на финальный ценник.

Первые овощи из отечественных теплиц начнут появляться всего за несколько недель, а существенного снижения цен следует ожидать не раньше мая-июня, когда на рынок выйдет продукция из открытого грунта.

