После мокрого снега во Львов идут сильные морозы: когда и на сколько похолодает
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Синоптики предупредили львовян о сложной погоде
Конец января принес во Львов непредсказуемую погоду. Тепло сменилось мокрым снегом с дождем, а видимость на дорогах ухудшилась из-за густого тумана.
Сегодня в городе и области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, погоду в регионе определяет передняя часть циклона с центром над Адриатическим морем. Это привело к облачности и осадкам по всей Львовщине.
Ночью по области шел умеренный дождь с мокрым снегом. Днем осадки продлятся в виде небольшого мокрого снега и снега. На дорогах образовался гололед, который сохранится на протяжении всех суток.
Ветер – северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура в течение суток будет держаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Непосредственно во Львове температурные показатели колеблются от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В городе также наблюдается туман с ограниченной видимостью утром и первой половиной дня. На дорогах — гололедица.
По данным сервиса Meteofor, с 30 января во Львов вернутся морозы. Ночью температура опустится до 5 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье похолодание усилится.
Самые низкие температуры ожидаются в начале февраля. С 31 января по 4 февраля включая ночью будет от -10 до -14 градусов. Днем термометры будут показываться от -3 до -9 градусов.
Следует помнить, что погодные радары могут быть неточными. Более точный прогноз можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что февраль принесет снегопады, дожди и аномальные температуры. Синоптик дал прогноз на месяц.