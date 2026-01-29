После мокрого снега во Львов идут сильные морозы: когда и на сколько похолодает

Синоптики предупредили львовян о сложной погоде

Конец января принес во Львов непредсказуемую погоду. Тепло сменилось мокрым снегом с дождем, а видимость на дорогах ухудшилась из-за густого тумана.

Сегодня в городе и области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение Гидрометцентра

Объявлен первый уровень опасности

По словам синоптиков, погоду в регионе определяет передняя часть циклона с центром над Адриатическим морем. Это привело к облачности и осадкам по всей Львовщине.

Ночью по области шел умеренный дождь с мокрым снегом. Днем осадки продлятся в виде небольшого мокрого снега и снега. На дорогах образовался гололед, который сохранится на протяжении всех суток.

Ветер – северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура в течение суток будет держаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Непосредственно во Львове температурные показатели колеблются от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В городе также наблюдается туман с ограниченной видимостью утром и первой половиной дня. На дорогах — гололедица.

По данным сервиса Meteofor, с 30 января во Львов вернутся морозы. Ночью температура опустится до 5 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье похолодание усилится.

Самые низкие температуры ожидаются в начале февраля. С 31 января по 4 февраля включая ночью будет от -10 до -14 градусов. Днем термометры будут показываться от -3 до -9 градусов.

Прогноз погоды во Львове по данным Meteofor

Следует помнить, что погодные радары могут быть неточными. Более точный прогноз можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что февраль принесет снегопады, дожди и аномальные температуры. Синоптик дал прогноз на месяц.