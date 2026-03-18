Проверь свою фамилию: 3 главных признака, что твои предки были иностранцами
Как фамилия раскрывает тайны происхождения и культурные корни семьи
Фамилия — это своеобразный код истории рода. По ней можно определить происхождение, профессию предков и даже то, из каких страны она пришла, ведь многие имеют иностранное происхождение.
С этом материале "Телеграф" рассказывает о признаках, которые напрямую укаазывают на иностранные корни.
По суффиксам и окончанию:
- Польские: -ськ, -цьк, -ий, -а (Сушицький, Ковальська, Возняк, Міцкевич).
- Английские: от местности или профессии (Скотт, Уэльс, Смит).
- Французские: приставки Ле, Мон, Де (Ле Жермен, Ле Пен).
- Немецкие: имена, внешность или род деятельности (Пітерс, Якобі, Кляйн, Шмідт, Мюллер).
- Татарские: -ів, -ин (Юлдашін, Сафін).
- Итальянские: -іні, -іно, -елло, -ілло, -етті, -етто, -іто (Моретті, Бенедетто).
- Испанские и португальские: -ез, -єс (Гомез, Лопес).
- Скандинавские: норвежские -ен (Ларсен, Хансен), шведские -ссон, -берг, -стед, -стром (Форсберг, Босстром).
- Белорусские: -ич, -чик, -ка, -ко, -онак, -ук, -ик, -скі (Радкевич, Кухарчик).
- Турецкие: -оглу, -джі, -заде (Мустафаоглу, Екінджі).
- Армянские: -ян, -янц, -уні (Акопян, Галустян).
- Грузинские: -швілі, -дзе, -урі, -ава, -а, -уа, -іа, -ні (Микадзе, Гвишиани).
- Греческие: -ідіс, -косів, -пулос (Ангелопулос, Николаїдіс).
- Японские: состоят из одного или двух слов, например Китамура (північ + село).
Необычное звучание или структура
Если в фамилии заметно нетипичное сочетание букв, это может говорить об иностранном происхождении. Нередко такие фамилии сохраняют фонетику языка, из которого они пришли.
Примеры: Штраус, Фишер, Браун, Моретти.
Происхождение от профессии или географии
Родове имя может происходить от города, региона или ремесла, характерного для другой страны.
Примеры: Смит (кузнец, Англия), Мюллер (мельник, Германия), Лондон (город).
