Проверь свою фамилию: 3 главных признака, что твои предки были иностранцами

Как фамилия раскрывает тайны происхождения и культурные корни семьи

Фамилия — это своеобразный код истории рода. По ней можно определить происхождение, профессию предков и даже то, из каких страны она пришла, ведь многие имеют иностранное происхождение.

С этом материале "Телеграф" рассказывает о признаках, которые напрямую укаазывают на иностранные корни.

По суффиксам и окончанию:

Польские : -ськ, -цьк, -ий, -а (Сушицький, Ковальська, Возняк, Міцкевич).

: от местности или профессии (Скотт, Уэльс, Смит).

: приставки Ле, Мон, Де (Ле Жермен, Ле Пен).

: имена, внешность или род деятельности (Пітерс, Якобі, Кляйн, Шмідт, Мюллер).

: -ів, -ин (Юлдашін, Сафін).

: -іні, -іно, -елло, -ілло, -етті, -етто, -іто (Моретті, Бенедетто).

: -ез, -єс (Гомез, Лопес).

: норвежские -ен (Ларсен, Хансен), шведские -ссон, -берг, -стед, -стром (Форсберг, Босстром).

: -ич, -чик, -ка, -ко, -онак, -ук, -ик, -скі (Радкевич, Кухарчик).

: -оглу, -джі, -заде (Мустафаоглу, Екінджі).

: -ян, -янц, -уні (Акопян, Галустян).

: -швілі, -дзе, -урі, -ава, -а, -уа, -іа, -ні (Микадзе, Гвишиани).

: -ідіс, -косів, -пулос (Ангелопулос, Николаїдіс).

: -ідіс, -косів, -пулос (Ангелопулос, Николаїдіс). Японские: состоят из одного или двух слов, например Китамура (північ + село).

Необычное звучание или структура

Если в фамилии заметно нетипичное сочетание букв, это может говорить об иностранном происхождении. Нередко такие фамилии сохраняют фонетику языка, из которого они пришли.

Примеры: Штраус, Фишер, Браун, Моретти.

Происхождение от профессии или географии

Родове имя может происходить от города, региона или ремесла, характерного для другой страны.

Примеры: Смит (кузнец, Англия), Мюллер (мельник, Германия), Лондон (город).

