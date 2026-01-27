Под Львовом хоронят нардепа Саламаху: кто пришел на прощание (фото, видео)
В Сокольниках около Львова прошли похороны нардепа
В воскресенье, 25 января, в Сокольниках в дорожно-транспортном происшествии погиб 34-летний народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Во вторник, 27 января, политика хоронят в родном селе под Львовом, где он жил с семьей.
Как сообщает "Еспресо", чин похорон народного депутата Ореста Саламахи состоялся в Сокольниках, где он жил с женой и детьми. После прощания в Церкви Успения Пресвятой Богородицы похоронная процессия отправилась на Сокольническое кладбище, там его и похоронят.
Проститься с коллегой приехали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк и народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык. Также на похоронах собрались родные, близкие и знакомые погибшего депутата.
Напомним, трагическое ДТП произошло в воскресенье, 25 января. Орест Саламаха ехал на квадроцикле в селе Сокольники на автодороге Львов – Пустомыты – Меденичи. Около 18.15 он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате дорожного происшествия нардеп погиб. У него осталась жена и трое маленьких детей.
