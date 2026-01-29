Після мокрого снігу до Львова йдуть люті морози: коли і на скільки похолодає

Синоптики попередили львів'ян про складну погоду

Кінець січня приніс у Львів непередбачувану погоду. Тепло змінилося на мокрий сніг з дощем, а видимість на дорогах погіршилася через густий туман.

Сьогодні у місті та області оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Попередження Гідрометцентру

Оголошено перший рівень небезпечності

За словами синоптиків, погоду у регіоні визначає передня частина циклону з центром над Адріатичним морем. Це спричинило хмарність та опади по всій Львівщині.

Вночі по області пройшов помірний дощ з мокрим снігом. Вдень опади продовжаться у вигляді невеликого мокрого снігу та снігу. На дорогах утворилася ожеледиця, яка збережеться впродовж усієї доби.

Вітер — північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура протягом доби триматиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Безпосередньо у Львові температурні показники коливаються від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. У місті також спостерігається туман з обмеженою видимістю вранці та у першій половині дня. На дорогах — ожеледиця.

За даними сервісу Meteofor, з 30 січня у Львів повернуться морози. Вночі температура опуститься до 5 градусів нижче нуля. У суботу та неділю похолодання посилиться.

Найнижчі температури очікуються на початку лютого. З 31 січня по 4 лютого включно вночі буде від -10 до -14 градусів. Вдень термометри показуватимуть від -3 до -9 градусів.

Прогноз погодт у Львові за даними Meteofor

Слід пам'ятати, що погодні радари можуть бути неточними. Точніший прогноз можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

