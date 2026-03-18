"Интерсити" больше не едут из Киева в Харьков. Что произошло и как теперь можно добраться до города

Другие поезда УЗ курсируют в Харьков и из него по-прежнему

"Укрзализныця" временно отменила прямое скоростное сообщение Харькова с Киевом. Скоростные пассажирские поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и обратно из-за воздействия боевых действий с 18 марта будут доезжать только до Полтавы.

Что нужно знать:

Скоростное сообщение "Интерсити" между Харьковом и Киевом отменено по предварительным данным, до конца марта

Однако другие поезда продолжают курсировать на станцию в Харькове

Также можно добраться автобусами и автомобилями

Поезда "Интерсити" не будут курсировать до Харькова

Как это сообщает издание "Думка", вечером 17 марта пассажирам с билетами на поезда "Интерсити" из Харькова в Киев поступили сообщения об отмене прямого рейса и пересадке в Полтаве.

В частности, УЗ проинформировала пассажиров рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12 из Харькова, что "в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда Интерсити №723 Харьков – Киев временно ограничено станцией Полтава-Южная". Пассажирам по их билетам предлагают сесть на поезд №223 Харьков – Полтава в 13:50 и на станции Полтава-Южная пересесть на свой рейс №723 Полтава – Киев.

Представитель УЗ в комментарии изданию подтвердил, что поезда "Интерсити" до Харькова не будут курсировать. По его словам, ограничения касаются всех "Интерсити" до Харькова и начинаются с 18 марта.

Единственное, что я могу вам сказать, что это действительно так, поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци. Сейчас да, это действительно правда, — сказал он

Железнодорожный вокзал в Харькове

"Интерсити" в Харьков отменяют — в чем причина

В сообщении, разосланном УЗ пассажирам, указано, что курсирование поезда "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении временно ограничено "в связи с влиянием боевых действий". Как известно, когда есть угроза атаки, поезда останавливают, а пассажиров просят покинуть вагоны.

Пассажиров во время тревоги "выгоняют" из вагонов

Иногда это происходит прямо среди леса или поля, где пассажиры вынуждены ждать часами. Кроме того, значительные задержки были из-за ограничений энергоснабжения, пояснили в УЗ. В последние недели поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до трех часов. В отдельные дни поезда прибывали после начала комендантского часа.

Когда возобновят движение "Интерсити" в Харьков

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы — введены стыковочные маршруты. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити. Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта. Другие маршруты Укрзализныци из/до Харькова курсируют по-прежнему, — пояснили в "Укрзализныце"

"Интерсити" в Харьков не будут курсировать — как теперь можно добраться до города

Поезд:

Скоростные "Интерсити" не будут доезжать в Харьков, но другими поездами из Киева в областной центр и обратно добраться все еще можно. К примеру, на 18 марта продают билеты на поезд Перемышль-Харьков и Ужгород-Харьков.

Какие поезда курсируют в Харьков

Автобус:

Также между Киевом и Харьковом есть автобусное сообщение. Билет стоит около 700 гривен, ехать приблизительно 7 часов.

Доехать до Харькова можно автобусом

Автомобиль:

Онлайн-сервис для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar предлагает много вариантов поездок Киев-Харьков и обратно. Стоимость – от 770 гривен и выше.

Сколько стоит доехать из Киева в Харов через BlaBlaCar

