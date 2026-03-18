Укр

"Интерсити" больше не едут из Киева в Харьков. Что произошло и как теперь можно добраться до города

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новость обновлена 18 марта 2026, 11:26
Поезд, вокзал. Фото Коллаж "Телеграф"

Другие поезда УЗ курсируют в Харьков и из него по-прежнему

"Укрзализныця" временно отменила прямое скоростное сообщение Харькова с Киевом. Скоростные пассажирские поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и обратно из-за воздействия боевых действий с 18 марта будут доезжать только до Полтавы.

Что нужно знать:

  • Скоростное сообщение "Интерсити" между Харьковом и Киевом отменено по предварительным данным, до конца марта
  • Однако другие поезда продолжают курсировать на станцию в Харькове
  • Также можно добраться автобусами и автомобилями

Поезда "Интерсити" не будут курсировать до Харькова

Как это сообщает издание "Думка", вечером 17 марта пассажирам с билетами на поезда "Интерсити" из Харькова в Киев поступили сообщения об отмене прямого рейса и пересадке в Полтаве.

В частности, УЗ проинформировала пассажиров рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12 из Харькова, что "в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда Интерсити №723 Харьков – Киев временно ограничено станцией Полтава-Южная". Пассажирам по их билетам предлагают сесть на поезд №223 Харьков – Полтава в 13:50 и на станции Полтава-Южная пересесть на свой рейс №723 Полтава – Киев.

Представитель УЗ в комментарии изданию подтвердил, что поезда "Интерсити" до Харькова не будут курсировать. По его словам, ограничения касаются всех "Интерсити" до Харькова и начинаются с 18 марта.

Единственное, что я могу вам сказать, что это действительно так, поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци. Сейчас да, это действительно правда, — сказал он

Железнодорожный вокзал в Харькове
Железнодорожный вокзал в Харькове

"Интерсити" в Харьков отменяют — в чем причина

В сообщении, разосланном УЗ пассажирам, указано, что курсирование поезда "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении временно ограничено "в связи с влиянием боевых действий". Как известно, когда есть угроза атаки, поезда останавливают, а пассажиров просят покинуть вагоны.

Пассажиров во время тревоги выгоняют из вагонов
Пассажиров во время тревоги "выгоняют" из вагонов

Иногда это происходит прямо среди леса или поля, где пассажиры вынуждены ждать часами. Кроме того, значительные задержки были из-за ограничений энергоснабжения, пояснили в УЗ. В последние недели поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до трех часов. В отдельные дни поезда прибывали после начала комендантского часа.

Когда возобновят движение "Интерсити" в Харьков

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы — введены стыковочные маршруты. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити. Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта. Другие маршруты Укрзализныци из/до Харькова курсируют по-прежнему, — пояснили в "Укрзализныце"

"Интерсити" в Харьков не будут курсировать — как теперь можно добраться до города

Поезд:

Скоростные "Интерсити" не будут доезжать в Харьков, но другими поездами из Киева в областной центр и обратно добраться все еще можно. К примеру, на 18 марта продают билеты на поезд Перемышль-Харьков и Ужгород-Харьков.

Какие поезда курсируют в Харьков
Какие поезда курсируют в Харьков

Автобус:

Также между Киевом и Харьковом есть автобусное сообщение. Билет стоит около 700 гривен, ехать приблизительно 7 часов.

Доехать до Харькова можно автобусом
Доехать до Харькова можно автобусом

Автомобиль:

Онлайн-сервис для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar предлагает много вариантов поездок Киев-Харьков и обратно. Стоимость – от 770 гривен и выше.

Сколько стоит доехать из Киева в Харов через BlaBlaCar
Сколько стоит доехать из Киева в Харов через BlaBlaCar

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что могут рассчитывать пассажиры, пострадавшие от российских ударов по поездам. Враг все чаще бьет по транспорту.

Теги:
#Харьков #Укрзализныця #Поезд #Интерсити