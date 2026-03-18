Пенсия свыше 17 тысяч гривен: при каких условиях 60-летний человек может получить такую выплату
Для столь высокой выплаты в 2026 году нужно зарабатывать точно более 40 тысяч гривен
В 2026 году украинец может рассчитывать на пенсию в размере более 17 тысяч, если у него есть норма стажа и он выходит на пенсию в 60 лет. Однако для высокой пенсии необходимо еще и получать значительную официальную зарплату, с которой регулярно уплачивались взносы в ПФУ.
Как посчитал "Телеграф" с помощью пенсионного калькулятора, в 60 лет гражданин с 33 годами страхового стажа может рассчитывать на выплату около 17 690 гривен, если во время работы получал зарплату не ниже 49 000 гривен.
Если бы заработная плата, например, составляла 20 тысяч гривен, то будущая пенсионная выплата составила бы 7230 гривен.
Каким должен быть стаж для выхода на пенсию в 2026 году
В то же время в 2026 году ужесточаются требования к стажу для выхода на пенсию. В частности, чтобы оформить выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа. Для выхода в 63 года необходимо от 23 лет стажа, а в 65 лет – от 15 лет.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что требования постепенно растут: ежегодно к 2028 году необходимый стаж для выхода в 60 лет будет увеличиваться еще на один год.
Если же в 60 лет у человека нет необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет, когда выполнит соответствующие условия.
