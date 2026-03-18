Пенсия свыше 17 тысяч гривен: при каких условиях 60-летний человек может получить такую выплату

Для столь высокой выплаты в 2026 году нужно зарабатывать точно более 40 тысяч гривен

В 2026 году украинец может рассчитывать на пенсию в размере более 17 тысяч, если у него есть норма стажа и он выходит на пенсию в 60 лет. Однако для высокой пенсии необходимо еще и получать значительную официальную зарплату, с которой регулярно уплачивались взносы в ПФУ.

Как посчитал "Телеграф" с помощью пенсионного калькулятора, в 60 лет гражданин с 33 годами страхового стажа может рассчитывать на выплату около 17 690 гривен, если во время работы получал зарплату не ниже 49 000 гривен.

Какой будет пенсия при 50 тысячах гривен. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Если бы заработная плата, например, составляла 20 тысяч гривен, то будущая пенсионная выплата составила бы 7230 гривен.

От чего зависит пенсия в 2026 году. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Каким должен быть стаж для выхода на пенсию в 2026 году

В то же время в 2026 году ужесточаются требования к стажу для выхода на пенсию. В частности, чтобы оформить выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа. Для выхода в 63 года необходимо от 23 лет стажа, а в 65 лет – от 15 лет.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что требования постепенно растут: ежегодно к 2028 году необходимый стаж для выхода в 60 лет будет увеличиваться еще на один год.

Если же в 60 лет у человека нет необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет, когда выполнит соответствующие условия.

