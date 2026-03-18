Его разыскивает "Сильпо": Андрей Бедняков попал в курьезную ситуацию в супермаркете

Телеведущий признался, что забыл оплатить покупки в супермаркете

Известный украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков, который был ведущим популярного тревел-шоу "Орел и Решка", попал в курьезную ситуацию в супермаркете. Теперь его поступок обсуждают в соцсети.

Как рассказал Бедняков в Threads, он с дочерью был в супермаркете "Сильпо", набрал продуктов и пошел на кассу самообслуживания. Однако забыл оплатить свои покупки.

Сегодня в Сильпо с Ксенией выложил все продукты на кассу самообслуживания, все пропикал, положил в пакет и ушел. Бежит охранник и говорит "было бы хорошо, если бы вы рассчитались". Первый раз такое. А они меня узнали. Теперь будут думать, что я вор и я никогда не прятал в бутылку 100$. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот Threads, и пью чай, за который не заплатил рассказал Андрей Бедняков

Скриншот поста Беднякова из Threads

Конечно же его признание вызвало бурное обсуждение в комментариях. Пользователи шутят, что теперь телеведущий в розыске, и даже нарисовали соответствующий баннер. А другие начали делиться своими подобными историями.

Вот, что писали люди в комментариях:

Шутка о фамилии уже была?

Вы вернулись и заплатили.

Надо только один раз встать на эту тропу и все.

А поздно оправдываться, осадок уже остался.

Но вы написали специально это сообщение, чтобы сразу подстраховаться и быстрее охранника рассказать ситуацию.

Думаю, реклама у вас стоит больше, чем ваши покупки в магазине, поэтому они в плюсе в итоге.

Комментарии под постом Беднякова

Ранее "Телеграф" рассказывал, Сергей Жадан стал "ближе к телу" и растрогал своих фанаток. В сети бурно обсуждают его новое видео.