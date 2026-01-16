Укр

Ждать осталось недолго? С какого числа во Львове наконец-то начнется потепление

Наталья Кухарик
Погода во Львове
Погода во Львове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Львов под влиянием антициклона

Морозы во Львове задержались дольше, чем ожидали многие. Вторая декада января принесла стабильный "минус", ночной холод и снег, не тающий уже много дней подряд.

Потепление пока не торопится, но первые сигналы перемен в прогнозах уже появились. По информации погодных сервисов, после 20 января температура может постепенно повышаться.

В ближайшие дни погода во Львове будет оставаться зимней. По прогнозам meteo.ua, до конца января в городе ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха в этот период может опускаться до -15 градусов, а иногда и до -23 градусов. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, возможен лишь незначительный снег.

Погода во Львове по данным meteo.ua

Причиной таких погодных условий остается холодный антициклон, удерживающий над Украиной поле высокого давления. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Наталья Птуха. По ее словам, именно этот антициклон блокирует поступление более теплого воздуха из Атлантики и обеспечивает морозы без осадков.

Именно поэтому, по прогнозам синоптиков, в западных областях, в частности, во Львове, возможны лишь незначительные колебания температуры, но общий характер погоды будет оставаться холодным.

В то же время погодный радар Ventusky показывает, что с 17 и по 21 января температура воздуха во Львове будет держаться в пределах 10 градусов мороза.

Погода во Львове 17 января, Ventusky
Погода во Львове 21 января, Ventusky

Первые признаки потепления могут появиться с 22 января. По данным портала, в этот день во Львове ночью ожидается до -4 градусов, а днем -1. Осадков не прогнозируют, а снежный покров сохранится на уровне около 12 см.

Погода во Львове 22 января, Ventusky

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

