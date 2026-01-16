Ждать осталось недолго? С какого числа во Львове наконец-то начнется потепление

Львов под влиянием антициклона

Морозы во Львове задержались дольше, чем ожидали многие. Вторая декада января принесла стабильный "минус", ночной холод и снег, не тающий уже много дней подряд.

Потепление пока не торопится, но первые сигналы перемен в прогнозах уже появились. По информации погодных сервисов, после 20 января температура может постепенно повышаться.

В ближайшие дни погода во Львове будет оставаться зимней. По прогнозам meteo.ua, до конца января в городе ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха в этот период может опускаться до -15 градусов, а иногда и до -23 градусов. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, возможен лишь незначительный снег.

Погода во Львове по данным meteo.ua

Причиной таких погодных условий остается холодный антициклон, удерживающий над Украиной поле высокого давления. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Наталья Птуха. По ее словам, именно этот антициклон блокирует поступление более теплого воздуха из Атлантики и обеспечивает морозы без осадков.

Именно поэтому, по прогнозам синоптиков, в западных областях, в частности, во Львове, возможны лишь незначительные колебания температуры, но общий характер погоды будет оставаться холодным.

В то же время погодный радар Ventusky показывает, что с 17 и по 21 января температура воздуха во Львове будет держаться в пределах 10 градусов мороза.

Погода во Львове 17 января, Ventusky

Погода во Львове 21 января, Ventusky

Первые признаки потепления могут появиться с 22 января. По данным портала, в этот день во Львове ночью ожидается до -4 градусов, а днем -1. Осадков не прогнозируют, а снежный покров сохранится на уровне около 12 см.

Погода во Львове 22 января, Ventusky

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как долго во Львове еще продержится снег. Мы рассказывали, чего ждать львовянам от погоды.