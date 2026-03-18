Зарплаты учителей в Украине растут медленнее, чем у дворников: разрыв все больше (сколько платят)

Между изначально схожими зарплатами уже чувствуется существенный разрыв

Зарплаты дворников в Украине продолжают расти. В это же время оплата труда некоторых учителей даже стала меньше с начала 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua. Так, согласно информации, опубликованной на сайте, по состоянию на март 2026 года средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 15 тысяч гривен. Это означает рост на 88 процентов за последние три года. Еще в 2023 году за такой труд работники получали около 8 тысяч гривен.

В это же время зарплаты некоторых учителей в Украине, например трудовиков, наоборот снизились с начала года с 12 500 до 12 тысяч гривен. За последние три года рост оплаты труда для этой профессии составил всего 20% — с 10 до 12 тысяч гривен.

Зарплата дворника в Украине

Зарплата учителя труда в Украине

Выходит, что между изначально схожими зарплатами уже чувствуется существенный разрыв.

Следует напомнить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. На период с января по август 2026 на это выделено более 10,3 млрд грн. Доплаты получат более 409 тыс. педагогов:

Повышение коснется педагогов в:

заведениях общего среднего образования (школы);

детских садах и заведениях внешкольного образования;

профессионально-технических училищах и колледжах;

заведениях высшего образования (университеты и институты).

Напомним, ранее мы писали о том, что семья сотрудника ТЦК потратила более миллиона на обновление автопарка (фото)