Не только в аквариумах: где в Украине обитает дикая популяция тропических рыбок (фото)

Сетчатая пецилия быстро размножается и неприхотлива к условиям содержания

Рыбка Гуппи появилась в Украине. Уже много лет уникальный вид плавает в водоемах на Бортницкой станции Киевской области.

Как сообщила в интервью "Телеграфу" Юлия Куцоконь, специалист Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, эта популяция существует здесь непрерывно с начала 1980-х годов.

Рыбки чувствуют себя комфортно благодаря специфическим условиям локации, ведь вода в этих водоемах остается теплой в течение всего года. Гуппи поселились именно в мелиорационном канале в начале станции, где поток воды самый интенсивный.

Бортническая станция в Киевской области

Интересно, что, несмотря на специфический запах и загрязнение воды, рыбки не только выживают, но и активно размножаются, поддерживая высокую численность популяции. Однако дальше по течению канала, где вода замедляется и накапливается осадок, условия становятся для них непригодными, поэтому там они не встречаются.

По словам Юлии Куцоконь, численность Гуппи несколько уменьшилась из-за появления в водоеме ротаня-головни — хищной рыбы, которая также является вселенцем.

Что известно о Гуппи

Гуппи (Poecilia reticulata) — это маленькая рыбка, чьей родиной является Южная Америка (в том числе бассейны Амазонки и Ориноко в таких странах, как Бразилия, Венесуэла, Гвиана и Суринам). В природной среде они выбирают мелководье с медленным течением, причем могут жить как в пресной, так и в солоноватой воде. Всемирную популярность среди любителей аквариумов они приобрели благодаря:

неприхотливости к среде;

способности к быстрому воспроизведению;

чрезвычайно яркой и разнообразной окраски самцов.

