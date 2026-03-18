Внука блогера деда Толи обвинили в цинизме: что он ответил (фото)

Александр Гусин прокомментировал скандал с казино

После волны хейта в соцсетях внук известного блогера деда Толи публично отреагировал на обвинения в якобы заработке на смерти дедушки на рекламе онлайн-казино. Александр Гусин ответил, что это фейк и к сомнительному контенту причастен посторонний аккаунт, маскировавшийся под их страницу.

Об этом он сообщил в Threads. По словам внука, ситуацию усложняет большое количество фан-аккаунтов — их более 50. Именно поэтому часть контента может выглядеть "якобы официальной", хотя на самом деле не имеет никакого отношения к их семье.

"Речь об Instagram-аккаунте из более 100 тыс. подписчиков, который использовал другой контент. Вместе со своим сообществом мы массово отправляли на него жалобы, после чего владелец сменил название и фото профиля, чтобы избежать блокировки", — сообщил Александр

Внук деда Толи опроверг обвинения.

Александр также подчеркнул, что имеет все доказательства: скриншоты, историю изменений страницы и другие технические данные, подтверждающие, что аккаунт не имел отношения к их семье. Внук деда Толи отметил, что они не рекламировали онлайн-казино и не запускали сборы – люди поддерживали их словами.

"Во время ситуации с дедом мы не рекламировали никакие казино и не запускали никаких сборов, когда уже знали об этой ситуации. Люди нас поддерживали словами, но некоторые аккаунты пытаются использовать это для собственной выгоды", — признается Александр Гусин.

Напомним, что знаменитый TikTok-блогер дед Толя скончался 15 марта, о чем сообщил его внук. После этой новости Александра раскритиковали в соцсетях якобы за рекламу онлайн-казино (на видео, где он сообщал о потере деда, был логотип этой платформы).

Скандал с внуком деда Толи.

Один из пользователей даже опубликовал мем, на котором мужчина улыбается у могилы, а на самой могиле — тот же логотип казино. Подпись достаточно провокативная: "Внук деда Толи вайб".

