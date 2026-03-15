Родился в России, но прославлял козаков: что рисовал покойный украинский художник Шабунин (фото)

Уроженец Урала получил звание заслуженного художника Украины

В Ивано-Франковске умер краевед и заслуженный художник Украины Андрей Шабунин Ему было 66 лет. Причины смерти пока неизвестны.

О смерти художника сообщили Крепостная галерея "Бастион" в Ивано-Франковске и общественный активист и руководитель пространства "Вагабундо" Ростислав Шпук.

"Умер выдающийся художник Андрей Шабунин. Он удивительным образом полюбил старый Франковск и очень качественно приложился к сохранению его в памяти. Теперь очередь самого Франковска беречь память о своем художнике", – написал Шпук.

Андрей Шабунин

В галерее отметили, что Шабунин создал изображение древнего герба города Станиславова (ныне Ивано-Франковск), которое стало одной из популярнейших локаций для фотосессий.

Герб города Станиславова

Русский с Урала

Примечательно, что Шабунин был этническим русским с Урала, однако долгое время жил и работал в Украине, в частности в Ивано-Франковске. Здесь он создал значительную часть своих художественных работ и активно участвовал в культурной жизни города.

Родился в городе Невянске Свердловской области (РФ) в 1959 году. Когда семья переехала на Алтай, классным руководителем Андрея в школе был украинец, который очень ностальгировал по Родине и много рассказывал о ней детям. Вскоре семья Шабуниных переехала в Харьковскую область и это стало для подростка точкой отсчета новой жизни.

В 1982 году окончил Харьковский художественно промышленный институт (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств). С конца 1980-х активно работал в области станковой живописи и графики.

Творческий путь Андрея Шабунина

Шабунин являлся членом Национального союза художников Украины с 1989 года. Его работы содержат исторические и национальные мотивы, обращение к украинскому культурному наследию и образам прошлого. В 2017 году художнику было присвоено почетное звание "Заслуженный художник Украины" за вклад в развитие украинского искусства.

За свое творчество Шабунин получал художественные награды на международных выставках и конкурсах в разных странах, в частности, в Канаде, Польше, Италии, Испании, США и Великобритании.

Среди персональных проектов художника показ в галерее Taller Galeri Fort в Барселоне (1991), экспозиция в Association Musée de l’Art Contemporain во французском Шамальери (1994) и персональная экспозиция в Ивано-Франковской областной организации Союза художников Украины (1996).

В творчестве Шабунина — живописные полотна, графические серии, портреты и тематические композиции. Особое место в нем занимают серии "Козацкая пора" и "Великий Кобзарь".

