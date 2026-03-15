"Это последний человек...": Трамп дерзко задел Зеленского и наделал заявлений об Иране

Штаты якобы обойдутся без участия Украины в противодействии ударным БПЛА Тегерана

Американский лидер Дональд Трамп резко высказался в сторону президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Вашингтону не нужна помощь Киева в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке на фоне войны в Иране.

Об этом он сказал в интервью NBC News, говоря на тему защиты от БПЛА Тегерана. Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, а также Зеленского.

"Последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский", — отметил президент США.

При этом Трамп отказался комментировать вопрос о том, приняли ли Штаты помощь Украины по перехвату дронов.

До этого, 13 марта, в программе "The Brian Kilmeade Show" на Fox News Radio Трамп также говорил, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский позже прокомментировал слова американского главы.

"Риторика — это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", — сказал он.

Предыстория

На фоне ситуации в Иране ряд стран начал интересоваться опытом Украины по противодействию иранским беспилотникам типа Shahed. Во время полномасштабной войны с Россией украинские силы ПВО накопили значительный опыт перехвата таких дронов, которые регулярно применяются для атак на города и энергетическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский говорил, что Киев просили о помощи в противодействии беспилотникам типа "Шахед" на фоне войны в Иране и продолжающихся атак Тегерана на страны Персидского залива.

По просьбе США Украина отправила собственных специалистов на Ближний Восток, которые помогут отражать иранские дроновые атаки. В целом Украина получила 11 запросов на такую помощь из разных стран, в частности Европейского Союза. Об этом говорил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 каналу.

Другие заявления Трампа в интервью

Сделка с Ираном

По словам Трампа, он не готов заключить соглашение о прекращении войны с Ираном, хотя Тегеран якобы хочет сделки. Причина в том, что "условия пока недостаточно хорошие".

Американский президент отметил, что ключевым условием должен стать полный отказ Ирана от ядерной программы.

США продолжают военную операцию

США уничтожили большую часть иранских ракет и беспилотников, заявил Трамп в интервью.

Производство ракет и дронов в Иране, по его словам, будет полностью уничтожено в течение нескольких дней.

Он также сказал, что остров Харг был "полностью разрушен" ударами США.

План защиты Ормузского пролива

Штаты проводят работу с другими странами над обеспечением безопасности Ормузского пролива.

Трамп надеется, что к операции присоединятся такие страны, как Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Жив ли лидер Ирана

Президент США не уверен, жив ли в настоящее время новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Также Трамп сказал, что слышал слухи о его смерти и добавил, что если он жив, то ему следует "сдаться".

Трамп удивлен атакам на страны Ближнего Востока

Американский лидер был удивлён атаками Ирана на другие страны региона, включая ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

Рост цен на бензин Трампа не беспокоит

Несмотря на рост цен на топливо, Трамп заявил, что не переживает из-за этого перед выборами.

Он считает, что цены на бензин скоро снова снизятся.

Критика Зеленского

Трамп заявил, что "с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным"

"Зеленский должен согласиться на сделку, потому что Путин готов к переговорам"

Россия может делиться информацией с Ираном

Трамп допустил, что Россия может передавать разведданные Ирану, но заявил, что США тоже делятся информацией с Украиной.

