Январь перепутал времена года: почему в Украине пошли дожди и при чем здесь Черное море

Вместо метели — ливни: почему в Украине в середине января пошел дождь

На днях часть областей Украины накрыл ледяной дождь. В январе дождь традиционно считается редким явлением, ведь в такую пору в Украине преимущественно выпадают снега.

Что нужно знать

Дождь в январе — это нормально

Осадки начинаются дождем, но у земли замерзают из-за холодного воздуха

Нередко случается гололед и гололедица

Почему в январе выпадает дождь: объяснение метеорологов

Гололед в Черкасской области 28 января. Фото — Татьяна Гулевата, "Телеграф"

По словам метеорологов, дожди в январе могут выпадать, и это нормальное явление. В последние дни дождь в Украине вызван столкновением относительно теплой воздушной массы из Черного моря с холодным воздухом с северо-востока.

Оледенение в Киеве. Фото — Надежда Рыбалко, "Телеграф"

"На грани их соединения есть вероятность и сейчас уже мы видим образование именно такого явления, как гололед. То есть, когда натекает теплый воздух сверху, он легче и осадки начинаются в жидкой фазе дождем, но у земли остается еще клин холодного воздуха и, соответственно, у земли этот дождь замерзает", — рассказываетсиноптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В это время встречаются такие явления как гололед и гололедица. Именно поэтому люди видят дождь посреди января.

Где выпадает ледяной дождь днем 28 января. Фото — скриншот Ventusky

