Так говорил Коцюбинский: что означает забытое украинское выражение "смалити халявки"

Значение некоторых аутентичных украинских выражений нелегко угадать

Украинский язык богат яркими разговорными оборотами, многие из которых звучат необычно или даже комично для современного слуха. К числу таких относится выражение "смалити халявки".

"Телеграф" решил рассказать об этом забавном выражении, которое сегодня употребляется редко, однако в прошлом было довольно распространённым в разговорной речи.

Значение выражения

Любопытно, что когда в наше время впервые слышишь это выражение, на ум приходит что-то связанное с дармовщиной. Однако, фразеологизм "смалити халявки" означает заигрывать, ухаживать за человеком противоположного пола, пытаться понравиться ему. Обычно речь идёт о лёгком флирте или настойчивом проявлении симпатии.

В более широком смысле выражение может обозначать любые попытки привлечь внимание понравившегося человека — комплименты, улыбки, демонстративное поведение.

К близким по смыслу украинским выражениям относятся: "стелитися барвінком", "підбивати клинці", "пускати бісики", "грати очима".

Как возникло выражение "смалити халявки"

Происхождение выражения связывают со старым значением слова "халява". В украинском и других славянских языках так называли верхнюю часть сапога — голенище.

По одной из распространённых версий, оборот возник из бытовых привычек. Чтобы выглядеть привлекательнее, мужчины тщательно чистили и натирали сапоги, особенно их голенища.

Сапоги должны были блестеть и бросаться в глаза — так человек выглядел более опрятным и мог произвести впечатление. Отсюда и образное выражение "смалити халявки", то есть буквально "натирать, до блеска чистить голенища сапог", а в переносном смысле — прихорашиваться и активно добиваться внимания.

Существует и более образное толкование: слово "смалити" в разговорной речи может означать энергичное действие. Таким образом выражение передаёт посыл об активных, иногда даже навязчивых ухаживаниях.

География и примеры употребления

Фразеологизм относится к народной разговорной речи и был распространён в разных регионах Украины, прежде всего в центральных и западных областях, где долго сохранялась традиционная сельская разговорная лексика.

В литературе и фольклоре его можно встретить уже в начале XX века. Например, подобный оборот использовал Михаил Коцюбинский, что подтверждает его распространённость в народной речи того времени.

"Як вона йому у вічі дивилася, коли він смалив до неї халявки", – писал классик.

Вот несколько типичных примеров, которые иллюстрируют смысл выражения:

Весь вечір він смалив халявки біля Марічки, але вона навіть не звернула уваги.

Не смали їй халявки — вона вже має нареченого.

На танцях хлопці одразу почали смалити халявки дівчатам.

Він давно смалить халявки до сусідської доньки.

Во всех этих случаях речь идёт о попытках ухаживания или флирта.

Интересная деталь

Стоит отметить, что само слово "халява" породило в украинском языке множество устойчивых выражений. Например:

"лизати халяви" — заискивать перед кем-то;

"ускочити вище халяв" — попасть в неприятную ситуацию.

Это показывает, насколько важным элементом традиционного быта когда-то была обувь и как часто связанные с ней слова превращались в образные выражения.

