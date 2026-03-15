Не потребуется никакой бытовой химии: украинка показала, как легко вымыть окна после зимы (видео)
В сети делятся советами, проверенными на практике
Украинские хозяйки каждый год весной устраивают генеральную уборку в квартире. И, как правило, это долгий и нелегкий процесс.
Однако есть способы сделать его более простым. Украинка поделилась в ТикТок простыми лайфхаками, которые помогут облегчить это дело.
Лайфхак для стирки тюля
Девушка показала, как можно ускорить стирку тюля. Она объяснила, что на крючки можно надеть носок, чтобы они не потерялись во время стирки и их не пришлось вешать снова.
Также, по ее словам, к обычному гелю для стирки можно добавить кислородный отбеливатель. Это вернет тюлю белый цвет.
Мытье подоконника, рамы и окон
Девушка рассказала, что отмыть подоконники и другие поверхности ей помогает меламиновая губка. Ее использование не требует добавления бытовой химии. Просто смочить губку в холодной воде и грязь стирается без труда.
Перед мытьем окон, нужно собрать из них пыль салфеткой из микрофибры. После этого, используя чистую салфетку, необходимо просто протереть стекло и другие поверхности.
