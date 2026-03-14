"2026 будет адом на фронте, но..." Командир "Ахиллес" сказал, когда откроется настоящий путь к миру

Очень много зависит от единства украинцев

2026 год может стать последним годом самых жестоких боев на фронте. После этого сформируются подлинные предпосылки качественного и долговременного мира.

Об этом Юрий "Ахиллес" Федоренко, командир 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС, Герой Украины, рассказал в интервью Армия TV. По его словам, сейчас украинцам надо быть сплоченными как никогда.

"Из комплекса мер оценки противника и наших возможностей следует, что 2026-й — это год финальных наиболее жестких сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях", — говорит командир.

Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области на карте

Он объясняет, что Россия применяет достаточно простую тактику перед подписанием мирного соглашения. А именно — захватить как можно больше территорий, поэтому 2026 год будет ожесточенным на фронте. Однако с начала 2027 и далее интенсивность боев будет спадать, и только тогда появится настоящая предпосылка для подписания мирного соглашения и разговоров о завершении войны.

"Вот этот период надо устоять. Держать такое единство, которого не было даже в начале полномасштабной войны. У нас есть потенциал для того, чтобы устоять", — говорит "Ахиллес".

Федоренко отмечает, что когда Украина выстоит, фронт выстоит и тыл тоже, тогда можно подписать мирное соглашение на условиях, которые позволят нам сохранить государственность. Сделать страну процветающей, а со временем политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые являются нашими по определению.

"Диктаторская власть Путина, они уже шатается и он не бессмертен. Об этом надо помнить", — добавляет командир.

"Ахиллес". Фото: открытые источники

По его словам, даже отношение правопреемников Путина к Украине будет зависеть от того, насколько она проявит себя в этот решающий момент. Но "Ахиллес" не исключает варианта, что война закончится и летом 2026 года. Тогда все аккумулированные силы украинцев пойдут на восстановление, а не на фронт. Главное – выстоять и усилить позиции как на передовой, так и на дипломатической арене.

