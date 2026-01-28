В Україну йде ультраполярне вторгнення: наскільки похолодає та коли чекати відлиги

Зима ще покаже зуби українцям

Після відлиги в Україну прийде різке похолодання. Арктичне повітря принесе аномально низькі температури.

29 січня буде найтеплішим днем тижня — термометри показуватимуть близько нуля градусів. Через те, що Україна перебуватиме в теплому секторі циклону, падатиме дощ зі снігом, а на дорогах залишиться ожеледиця. Про це "Телеграфу" повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Вже 30 січня погода почне кардинально змінюватися. Тепле повітря з південних морів зміниться холодним з північних широт, почне сніжити.

"На черзі різке, інтенсивне, але не тривале похолодання", — сказав синоптик.

У період 31 січня — 4 лютого унаслідок ультраполярного вторгнення з акваторії Карського моря прогнозуємо аномально холодну погоду. Сухе, арктичне повітря стрімко посилить морози до сильних: вночі 18-23°, вдень 10-15°", — пояснив метеоролог.

Синоптична карта на 30 січня

Ожеледиця триматиметься на тих ділянках доріг, які не встигнуть очистити. Віталій Постригань зазначив, що температура почне підвищуватися після 5 лютого. "Зима триває", — додав він.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що січень переплутав пори року. В Україні посеред січня пішов дощ.