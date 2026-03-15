Штраф или даже тюрьма: как могут наказать за шашлыки во дворе многоэтажки (инфографика)

Разводить огонь в Украине можно только в специально определенных местах

С наступлением теплой погоды некоторые украинцы могут задумываться о жарке шашлыков прямо во дворах многоэтажек. Однако эта идея может иметь неприятные последствия.

Неправильно выбранное место для разведения огня может обернуться штрафом. "Телеграф" расскажет, какие правила действуют в Украине по разведению огня и как не испортить себе настроение потерей средств за нарушение.

Где запрещено разжигать огонь для шашлыков

Украинское законодательство четко определяет территорию, где использование открытого огня категорически запрещено. Независимо от погодных условий, времени года или жизненного опыта разводить огонь нельзя в следующих местах:

леса и лесополосы – здесь запрещено разводить огонь, даже если риск пожара кажется минимальным;

– здесь запрещено разводить огонь, даже если риск пожара кажется минимальным; у водоемов — запрещено разжигать огонь ближе 30 метров от берега;

— запрещено разжигать огонь ближе 30 метров от берега; природоохранные территории – заповедники, национальные парки, заказники, где действуют особые правила охраны окружающей среды;

– заповедники, национальные парки, заказники, где действуют особые правила охраны окружающей среды; пожароопасные районы — торфяники, сельскохозяйственные поля, а также зоны вблизи военных объектов;

— торфяники, сельскохозяйственные поля, а также зоны вблизи военных объектов; городские территории – дворы многоэтажек, детские площадки, скверы, парки. Жарить шашлыки здесь можно только в специально обустроенных для этого местах.

Какие штрафы за нарушение

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушениях государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов. Итак, если вы разжигаете огонь для жарки шашлыка в запрещенном месте, можно получить штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

Согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушениях требований пожарной безопасности, таких как оставление непогашенных спичек, окурков, тряпок, пропитанных горючими веществами, обжига травы и т.д., влечет административную ответственность. За такие действия можно получить штраф в размере от 1530 до 4590 гривен.

А если непогашенный огонь спровоцировал большой пожар, тогда лицу может угрожать уголовная ответственность по статье 270 Уголовного кодекса Украины, в частности, в виде лишения свободы до трех лет.

Штрафы за шашлыки во дворе многоэтажки.

Где разрешается жарить шашлыки

Разжигать огонь можно только на открытых для посещения специально обустроенных зон. Это может быть зона с мангалами или двор частного дома при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Устанавливая мангал, соблюдайте дистанцию от деревьев и всегда тушите огонь после отдыха, чтобы ни одна искра не опрокинулась на траву. И не забудьте убрать за собой мусор.

