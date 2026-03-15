"Оскар" в туалете и под охраной подруг. Где на самом деле звезды хранят свои золотые статуэтки

В преддверии главной ночи Голливуда — церемонии Academy Awards 2026 — поклонники кино снова вспоминают самые яркие победы и легендарные статуэтки. Но оказывается, что далеко не все звезды держат свои награды на почетных полках.

Некоторые лауреаты Academy Awards прячут их в самых неожиданных местах — от шкафов и ванных комнат до домов друзей и даже винных шкафов. "Телеграф" собрал самые необычные истории о том, где знаменитости хранят свои престижные "Оскары".

Алисия Викандер получила "Оскар" в 2016 году за роль в фильме The Danish Girl. Актриса призналась журналу People, что после церемонии почти не видела свою награду. Статуэтку она оставила на хранение у подруги в Лос-Анджелесе. По словам Викандер, дочь подруги иногда присылает ей фотографии "Оскара", чтобы доказать, что с ним все в порядке.

У Кэтрин Зета-Джонс, получившей "Оскар" за мюзикл Chicago, статуэтка "живет" в доме на Бермудских островах. Актриса шутила, передает Just Jared, что там не так много "Оскаров", поэтому награда чувствует себя особенной — хотя каждый гость непременно хочет сфотографироваться с ней.

У Эммы Стоун, победившей с фильмом La La Land, награда хранится у ее мамы. А ведущий Джимми Киммел даже подарил статуэтке шуточный "аксессуар" — миниатюрное белье, чтобы "добавить немного приличий". Об этом звезда рассказывала в интервью People.

А вот Эмма Томпсон, обладательница двух "Оскаров" за фильмы Howards End и Sense and Sensibility, хранит свои статуэтки… в ванной комнате. Об этом рассказал ее коллега Генри Голдинг в программе "Live! with Kelly and Ryan", который однажды обнаружил награды в туалете дома актрисы.

А Гвинет Пэлтроу, победившая благодаря фильму Shakespeare in Love, призналась в The Sydney Morning Herald, что прячет статуэтку на задней полке книжного шкафа в спальне — потому что она ее "немного пугает".

У Джейми Фокса, получившего награду за фильм Ray, "Оскар" и вовсе хранится у его менеджера — актер объяснил это тем, что в его доме всегда слишком много людей, передает Just Jared.

Наконец, у Тома Хэнкс, получившего "Оскары" за фильмы Philadelphia и Forrest Gump, награды стоят на семейной полке — рядом с футбольными трофеями, передает Just Jared.

