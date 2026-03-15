Платье за 18 млн и подставные гости в зале: 20 фактов об "Оскаре", которые мало кто знает

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар", где отметят лучшие фильмы 2025 года. Награждение традиционно пройдет в театре "Долби" в Голливуде, а ведущим во второй раз подряд станет американский комик Конан О’Брайен. Во время церемонии вручат награды в 24 категориях, в частности, в этом году впервые появится отдельная номинация за лучший кастинг.

20 интересных фактов об Оскаре

1."Оскар" — это только прозвище

Официальное название награды – Academy Award of Merit (Премия Академии за заслуги). Слово "Оскар" — лишь неформальный псевдоним, закрепившийся за статуэткой только в конце 1930-х годов.

2. Первая церемония была очень скромной

Первый "Оскар" состоялся в 1929 году как закрытый банкет в отеле Hollywood Roosevelt. Тогда не было телекамер и красной дорожки.

3.Имена победителей гравируют уже после награждения

Во время церемонии статуэтки имеют пустую табличку. Имя лауреата прибавляют на специальной "станции гравировки" после шоу. Сами таблички изготовляют для каждого номинанта, а после церемонии ненужные просто перерабатывают.

4.Один актер продал свой "Оскар"

Актер Гарольд Рассел выставил награду на аукцион, чтобы оплатить лечение жены. Это была единственная статуэтка за всю историю "Оскара", которая была продана.

5. Больше всего номинаций на "Оскар"

Джон Уильямс занял второе место по количеству номинаций. Он получил 54 номинации. Наибольшее количество номинаций в истории собрала семья Ньюманов. Братья Альфред Ньюман (43 номинации), Эмиль Ньюман (1) и Лайонел Ньюман (11); второе поколение: Рэнди Ньюман (22), Дэвид Ньюман (1) и Томас Ньюман (15).

6.Вес и размер статуэтки

Вес легендарной статуэтки – 3,5 кг (8,5 фунтов). Она имеет высоту 34 сантиметра (13,5 дюйма).

7.Самый старший актер

Самым старшим лауреатом стал Энтони Гопкинс. В свои 83 он получил премию в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Отец" 2020 года.

8.Самый младший актер

Самой младшей обладательницей "Оскара" стала Татум О’Нил. В 10 лет она получила премию за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме "Бумажный месяц" 1973 года.

9.Ошибка, вошедшая в историю

Самый известный казус произошел в 2017 году, когда на сцене по ошибке объявили победителем фильм "La La Land" вместо настоящего лауреата — "Moonlight".

10. Больше всего наград

Кэтрин Гепберн остается рекордсменкой по количеству наград в категории "Лучшая актриса". Она четыре раза получала "Оскар" — за роли в фильмах "На золотом пруду" (1981), "Лев зимой" (1968), "Угадай, кто придет на ужин" (1967) и "Утренняя слава" (1933).

11."Нонсенс"

Когда Кейт Бланшет сыграла Кэтрин Гэпберн в фильме "Авиатор" режиссера Мартина Скорсезе, она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Так Бланшетт вошла в историю как первая актриса, получившая эту награду за роль обладательницы "Оскара".

12.Продать статуэтку фактически невозможно

В 1950 году Академия ввела новое правило для лауреатов премии Academy Awards. С тех пор победители должны подписать соглашение, по которому ни они, ни их наследники не могут продать статуэтку, не предложив сначала выкупить ее самой Академии символически за один доллар. Впрочем, несмотря на это правило вокруг наград существует неофициальный рынок: иногда "Оскары" все же оказываются на частных продажах за значительно большие суммы. По оценкам экспертов, от первой церемонии в 1929 году было продано около 150 таких статуэток.

13. "Запасные гости" в зале

Чтобы в кадре зал церемонии Academy Awards всегда выглядел полностью заполненным, организаторы привлекают специальных статистов. Когда приглашенные звезды выходят из зала, например, за кулисы или на интервью, эти люди временно занимают их места. Дублеры одеваются в вечерние платья и смокинги, чтобы они органично выглядели среди гостей и не выбивались из атмосферы гламурного шоу.

14. Самый дорогой победитель "Оскара"

Самым дорогим фильмом, получавшим главные награды Academy Awards, стал "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона. Лента была снята с бюджетом около 200 миллионов долларов, но в мировом прокате она превратилась в настоящий финансовый феномен — фильм заработал более 2 миллиардов долларов.

15.Самое дорогое платье на церемонии

Модный рекорд красной дорожки принадлежит Кейт Бланшет. На церемонии актриса появилась в роскошном платье от Giorgio Armani Prive, расшитая кристаллами Swarovski, стоимость которой оценивали примерно в 18,1 миллиона долларов — это самый дорогой наряд, который когда-либо демонстрировали на этом событии.

Кейт Бланшет в платье от Армані за 18 мільйонів доларів. Фото: Getty Images

16. Абсолютный рекордсмен премии

Наибольшее количество наград в истории получил Уолт Дисней. Легендарный аниматор получил 22 статуэтки из 59 номинаций, а также четыре почетных "Оскара". В этот рекорд даже не входят специальные мини-награды, которые ему вручили за мультфильм "Гномы Белоснежки" — тогда Дисней получил одну большую статуэтку и семь маленьких символизировавших гномов.

Уолт Дісней в 1954 році. Фото: Getty Images

17.Скандал, изменивший правила "Оскара"

До 1940 г.ода имена лауреатов премии заранее сообщали прессе с условием не публиковать их до 23:00. Однако газета Los Angeles Times нарушила эмбарго и опубликовала список победителей еще до начала церемонии. После этого Академия ввела систему запечатанных конвертов, открывающих прямо на сцене.

18.Во время Второй мировой "Оскары" были... гипсовыми

Из-за дефицита металла с 1942 до 1945 года победителям вручали гипсовые статуэтки. После войны их можно было обменять на золоченые.

Пол Лукас, Дженніфер Джонс, Катіна Паксіна та Чарльз Коберн з гіпсовими "Оскарами" в 1944 році. Фото: Getty Images

19.Дизайн статуэтки почти не менялся век

Ее придумал арт-директор MGM Седрик Гиббонс, а скульптор Джордж Стэнли превратил эскиз в реальную фигуру — рыцаря с мечом, стоящим на кинопленке.

20.Кинопленка под ногами рыцаря имеет символическое значение

Пять спиц на катушке символизируют пять ветвей Академии, которые существовали в начале. Это актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и технические специалисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где на самом деле звезды хранят свои золотые статуэтки. Некоторые лауреаты Academy Awards прячут их в самых неожиданных местах – от шкафов и ванных комнат до домов друзей и даже винных шкафов.