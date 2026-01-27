Снова ударят морозы до -25 градусов? Когда в Харькове ждать резкого похолодания, названы даты

Сильные морозы продержаться несколько дней

В ближайшие дни в Харьков придет потепление, однако сильно радоваться не стоит. В начале февраля ожидаются сильные морозы.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду и четверг, 28-29 января, в Харькове днем ожидается плюсовая температура 0…+2 градуса, но улучшение погодных условий омрачит дождь и мокрый снег.

Погода в Киеве на 29 января

В пятницу, 30 января, ночью температура составит -1…-3 градуса, осадки будут продолжаться. Днем столбики термометра покажут -3…-1 градус.

Погода в Киеве на 30 января, прогноз

В субботу, 31 января, будет облачно с прояснениями и местами будет пролетать снег. Ночью ожидается -9…-11 грасдуов, а в дневное время будет -9..-7 градусов.

Погода в Харькове на 31 января

Согласно данным Ventusky, начало февраля принесет в Харьков сильные морозы. В ночь на 1 февраля температура опустится до -20 градусов, а днем столбики термометра покажут -13.

Когда в Харьков вернутся сильные морозы

В понедельник и вторник, 2-3 февраля, ночью ожидается -24..-25 градусов, а дневная температура составит -17…-20 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируют.

Погода в Харькове на начало февраля 2026

Сайт Weather поделился прогнозом, согласно которому лютые морозы продержаться в Харькове с 1 по 4 февраля. С пятницы, 5 февраля, погодные условия немного улучшатся и мороз пойдет на спад.

"Телеграф" писал ранее, какой погоды ждать в Киеве до конца января. Осадки сменятся сильными морозами?