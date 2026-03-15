"Забрала у меня квартиру". Бедняков впервые за долгое время высказался о бывшей жене (фото)

Анастасия Короткая снова выезжает из Украины

Известный украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков сделал редкое заявление о своей бывшей супруге, актрисе Анастасии Короткой, о разводе с которой он сообщил в октябре 2024 года.

В своем блоге в Instagram 38-летний шоумен прокомментировал тур экс-жены по европейским городам с импровизационным шоу о материнстве "Ну мам!". Выступать Короткая будет не сама, а со своей коллегой по сцене, украинской стендап-комикессой Натальей Гариповой.

В своем сообщении Бедняков шутливо высказался о будущем евротуре Анастасии, заявив, что женщина, забравшая его квартиру, теперь "заберет" деньги у зрителей.

Женщина, которая забрала у меня квартиру едет с подружкой в тур по Европе, чтобы забрать ваши деньги. Но вам хотя бы они дадут юмор Андрей Бедняков

На постере - Анастасия Короткая и Наталья Гарипова

Что известно о браке Беднякова и Короткой

Шоумен Андрей Бедняков и актриса Анастасия Короткая состояли в официальном браке 10 лет (до этого еще шесть лет), однако в октябре 2024 года супруги официально объявили о разрыве. По словам актрисы, решение о разводе было ее инициативой.

Добавим, что Анастасия с детьми долгое время находилась в США, в то время как Андрей оставался в Украине.

Пара воспитывает двоих детей — 10-летнюю дочь Ксению и 3-летнего сына Остапа. Экс-супруги поддерживают дружеские и теплые отношения ради детей. Бедняков неоднократно подчеркивал в соцсетях, что они не ссорились, а просто выбрали разные пути.

Шоумен с дочерью и сыном. Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, что шоумен родом из Мариуполя, который сейчас находится в российской оккупации.