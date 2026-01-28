Січень переплутав пори року: чому в Україні пішли дощі та до чого тут Чорне море
Замість хуртовини — зливи: чому в Україні посеред січня пішов дощ
Днями частину областей України накрив крижаний дощ. Посеред січня дощ традиційно вважається рідкісним явищем, адже у таку пору в Україні переважно випадають сніги.
Що треба знати
- Дощ у січні — це нормально
- Опади починаються дощем, але біля землі замерзають через холодне повітря
- Нерідко трапляється ожеледь та ожеледиця
Синоптики пояснили, чому таке відбувається і чи є це нормальним явищем.
Чому у січні випадає дощ: пояснення метеорологів
За словами метеорологів, дощі у січні можуть випадати, і це нормальне явище. Останніми днями дощ в Україні спричинений зустріччю відносно теплої повітряної маси з Чорного моря зустрічається з холодним повітрям з північного сходу.
"На межі їх з'єднання є ймовірність і зараз вже ми бачимо, утворення саме такого явища, як ожеледь. Тобто, коли натікає тепле повітря зверху, воно легше і опади починаються в рідкій фазі дощем, але біля землі залишається ще клін холодного повітря і, відповідно, біля землі цей дощ замерзає", — розповідає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Саме тоді зустрічаються такі явища як ожеледь і ожеледиця. І саме тому люди бачать дощ серед січня.
