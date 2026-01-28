Січень переплутав пори року: чому в Україні пішли дощі та до чого тут Чорне море

Замість хуртовини — зливи: чому в Україні посеред січня пішов дощ

Днями частину областей України накрив крижаний дощ. Посеред січня дощ традиційно вважається рідкісним явищем, адже у таку пору в Україні переважно випадають сніги.

Що треба знати

Дощ у січні — це нормально

Опади починаються дощем, але біля землі замерзають через холодне повітря

Нерідко трапляється ожеледь та ожеледиця

Чому у січні випадає дощ: пояснення метеорологів

Ожеледь на Черкащині 28 січня. Фото - Тетяна Гулевата, "Телеграф"

За словами метеорологів, дощі у січні можуть випадати, і це нормальне явище. Останніми днями дощ в Україні спричинений зустріччю відносно теплої повітряної маси з Чорного моря зустрічається з холодним повітрям з північного сходу.

Обледеніння у Києві. Фото - Надія Рибалко, "Телеграф"

"На межі їх з'єднання є ймовірність і зараз вже ми бачимо, утворення саме такого явища, як ожеледь. Тобто, коли натікає тепле повітря зверху, воно легше і опади починаються в рідкій фазі дощем, але біля землі залишається ще клін холодного повітря і, відповідно, біля землі цей дощ замерзає", — розповідає синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Саме тоді зустрічаються такі явища як ожеледь і ожеледиця. І саме тому люди бачать дощ серед січня.

Де випадає крижаний дощ вдень 28 січня. Фото - скриншот Ventusky

