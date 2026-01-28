Погода в Днепре изменится на 20 градусов: когда именно ждать резких перепадов

Потепление не задержится

Погода решила устроить днепрянам настоящий квест 28 января. Сначала город накрыл густой туман, а затем дороги покрылись льдом и двигаться стало небезопасно.

В Днепре и Днепропетровской области был объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщил Днепропетровский областной гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, кроме тумана, в регионе ожидается гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко из-за гололедицы.

Днем 28 января по области местами пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, может усиливаться до 12 метров в секунду. Температура по Днепропетровщине будет колебаться от -1 до +4°, а в самом Днепре термометры покажут от +1° до +3°.

Последующие несколько дней погода останется нестабильной. С 29 января по 1 февраля будет идти дождь, температура немного поднимется — от +1° до +5° в течение суток. Осадки будут разными: то мокрый снег, то снег с дождем, то просто дождь.

Погода в Днепре 28 января — 6 февраля

Но после короткого потепления снова наступят морозы. Метеорологи прогнозируют перепады температуры более чем на 20 градусов. После 4 градусов тепла в четверг и пятницу в Днепре ожидаются ночные морозы до 18 градусов. Так, с 31 января по 5 февраля температура в Днепре может свалиться до -8-18 градусов. В некоторые дни возможен небольшой снег.

А тем временем в соцсетях днепряне делятся фото и видео с утренних дорог. Машины едут медленно, некоторые водители жалуются на пробки по всему городу.

Напомним, погодные радары и другие метеорологические сайты могут оказаться неточными. Более точный прогноз можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

