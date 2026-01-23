По ней можно пройти весь город: как раньше называлась главная улица Черновцов

Ее нынешнее название зафиксировано уже 34 года

Улица Главная в Черновцах тянется через весь город и фактически объединяет его ключевые точки. За время своего существования она дважды меняла свое название и носила их в честь советских лидеров.

Начинается улица от моста через реку Прут и проходит мимо важнейших объектов, отражающих историю и повседневную жизнь города. Кратко о переименовании и его истории написал "Телеграф", взяв данные в " Ukraine-is ".

Идя по этой улице, легко обойти Черновцы полностью. Местные жители говорят, что город можно дважды обойти за время, если гулять по этой улице. Раньше она имела другие названия: до 1961 года — Сталина, а до 1992 года — Ленина.

Архитектура улицы

Почти вся улица вымощена брусчаткой. Вдоль нее расположены два самых известных отеля — "Киев" и "Буковина", а также центральный парк и стадион "Буковина".

Отель "Киев". Фото: hotels24

Отель "Буковина". Фото: Отель "Буковина"

Парш имени Шевченко. Фото: wikipedia

В начале улицы расположен железнодорожный вокзал. Рядом со станцией находится сквер с памятником Тарасу Шевченко, а одна из перпендикулярных улиц выводит на центральную площадь города, где проводятся основные празднования и мероприятия.

Железнодорожный вокзал. Фото: wikipedia

Улица заканчивается центральным автовокзалом, что делает ее своеобразным маршрутом через весь город. Независимо от того, въезжаете ли вы в город на автомобиле или поезде, Главная улица сразу показывает его основные достопримечательности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории и архитектуре старейшего города Украины, где находилась Киевская Русь.