По ней можно пройти весь город: как раньше называлась главная улица Черновцов
Ее нынешнее название зафиксировано уже 34 года
Улица Главная в Черновцах тянется через весь город и фактически объединяет его ключевые точки. За время своего существования она дважды меняла свое название и носила их в честь советских лидеров.
Начинается улица от моста через реку Прут и проходит мимо важнейших объектов, отражающих историю и повседневную жизнь города. Кратко о переименовании и его истории написал "Телеграф", взяв данные в " Ukraine-is ".
Идя по этой улице, легко обойти Черновцы полностью. Местные жители говорят, что город можно дважды обойти за время, если гулять по этой улице. Раньше она имела другие названия: до 1961 года — Сталина, а до 1992 года — Ленина.
Архитектура улицы
Почти вся улица вымощена брусчаткой. Вдоль нее расположены два самых известных отеля — "Киев" и "Буковина", а также центральный парк и стадион "Буковина".
В начале улицы расположен железнодорожный вокзал. Рядом со станцией находится сквер с памятником Тарасу Шевченко, а одна из перпендикулярных улиц выводит на центральную площадь города, где проводятся основные празднования и мероприятия.
Улица заканчивается центральным автовокзалом, что делает ее своеобразным маршрутом через весь город. Независимо от того, въезжаете ли вы в город на автомобиле или поезде, Главная улица сразу показывает его основные достопримечательности.
