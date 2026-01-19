Ему уже более 2500 лет: история и архитектура старейшего города Украины, где была Киевская Русь

Когда-то его называли Офиуссом и Аккерманом

На побережье Черного моря стоит город Белгород-Днестровский, который пережил более 2500 лет истории и сменил множество названий. Его основали еще до нашей эры, а сегодня он хранит следы древних цивилизаций, о которых мало кто знает.

Когда-то на территории старейшего города Украины существовала финикийская колония. Кратко о его истории и архитектуре написал "Телеграф".

От Офиус до Белгород-Днестровского: тайны старейшего города Украины

Как раньше назывался город

Город был основан в VII веке до н. е. финикийцами под названием Офиусса. Приблизительно за 500 лет его заселили греки и назвали Тира, название которой сохранилось и за римлян через несколько веков.

Около 1500 лет до нашей эры славянское племя антов называло поселение Турис. В IX-X веках тиверцы и уличи называли город Белгород, а византийцы — Левкополь, что означает "Белый город".

В XIII веке генуэзцы называли его Монкастро. Около 500 лет до н. э., когда город входил в Молдавское княжество, его называли Четатя-Албе, то есть "Белая крепость".

В 1484 году Османская империя захватила город и крепость на более чем 300 лет, дав название Аккерман, что означает "Белый камень". Спустя почти 330 лет город отошел к Российской империи, оставив название Аккерман.

В 1918 году город вместе с Бессарабией стал частью Румынии под названием Четатя-Албе. В 1940 году Бессарабия и город вошли в состав СССР, снова как Аккерман. Через 4 года по приказу Сталина город переименовали в Белгород-Днестровский, чтобы отличать от российского Белгорода.

Архитектура города

Главная архитектурная достопримечательность города – Белгород-Днестровская крепость. Ее построили в XIII-XV веках как оборонительное сооружение. Крепость хорошо сохранилась и является одной из самых больших в Украине.

Белгород-Днестровская крепость. Фото: Wikipedia

Исторический центр города украшен старинными постройками XIX–XX веков. Здесь можно увидеть дома с арками, балконами и фасадами, которые напоминают о временах Османской империи и Румынии.

Минарет. Фото: Wikipedia

Александровские Казармы. Фото: Landmarks

В городе также есть несколько церквей и храмов разных эпох. Они выполнены в разных стилях, в частности в барочном и неоклассическом, и отражают культурное разнообразие Белгорода-Днестровского.

Церковь Святого Николая. Фото: Wikipedia

Храм Святого Иоанна. Фото: Wikipedia

Свято-Вознесенский собор. Фото: Wikipedia

Армянская церковь Успения Пречистой Богородицы. Фото: Wikipedia

Сарматская гробница. Фото: Landmarks

