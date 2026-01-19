Ему уже более 2500 лет: история и архитектура старейшего города Украины, где была Киевская Русь
Когда-то его называли Офиуссом и Аккерманом
На побережье Черного моря стоит город Белгород-Днестровский, который пережил более 2500 лет истории и сменил множество названий. Его основали еще до нашей эры, а сегодня он хранит следы древних цивилизаций, о которых мало кто знает.
Когда-то на территории старейшего города Украины существовала финикийская колония. Кратко о его истории и архитектуре написал "Телеграф".
От Офиус до Белгород-Днестровского: тайны старейшего города Украины
Как раньше назывался город
Город был основан в VII веке до н. е. финикийцами под названием Офиусса. Приблизительно за 500 лет его заселили греки и назвали Тира, название которой сохранилось и за римлян через несколько веков.
Около 1500 лет до нашей эры славянское племя антов называло поселение Турис. В IX-X веках тиверцы и уличи называли город Белгород, а византийцы — Левкополь, что означает "Белый город".
В XIII веке генуэзцы называли его Монкастро. Около 500 лет до н. э., когда город входил в Молдавское княжество, его называли Четатя-Албе, то есть "Белая крепость".
В 1484 году Османская империя захватила город и крепость на более чем 300 лет, дав название Аккерман, что означает "Белый камень". Спустя почти 330 лет город отошел к Российской империи, оставив название Аккерман.
В 1918 году город вместе с Бессарабией стал частью Румынии под названием Четатя-Албе. В 1940 году Бессарабия и город вошли в состав СССР, снова как Аккерман. Через 4 года по приказу Сталина город переименовали в Белгород-Днестровский, чтобы отличать от российского Белгорода.
Архитектура города
Главная архитектурная достопримечательность города – Белгород-Днестровская крепость. Ее построили в XIII-XV веках как оборонительное сооружение. Крепость хорошо сохранилась и является одной из самых больших в Украине.
Исторический центр города украшен старинными постройками XIX–XX веков. Здесь можно увидеть дома с арками, балконами и фасадами, которые напоминают о временах Османской империи и Румынии.
В городе также есть несколько церквей и храмов разных эпох. Они выполнены в разных стилях, в частности в барочном и неоклассическом, и отражают культурное разнообразие Белгорода-Днестровского.
