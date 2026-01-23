По ній можна пройти все місто: як раніше називалася головна вулиця Чернівців

Її теперішня назва зафіксована вже 34 роки

Вулиця Головна в Чернівцях тягнеться через все місто і фактично об’єднує його ключові точки. За своє існування вона двічі змінила своє ім'я і носила їх на честь радянських лідерів.

Починається вулиця від мосту через річку Прут і проходить повз найважливіші об’єкти, які відображають історію та повсякденне життя міста. Коротко про перейменування та її історію написав "Телеграф", взявши дані в "Ukraine-is".

Йдучи цією вулицею, легко обійти Чернівці повністю. Місцеві жителі кажуть, що місто можна двічі обійти за час, якщо гуляти цією вулицею. Раніше вона мала інші назви: до 1961 року — Сталіна, а до 1992 року — Лєніна.

Архітектура вулиці

Майже вся вулиця вимощена бруківкою. Уздовж неї розташовані два найвідоміші готелі — "Київ" і "Буковина", а також центральний парк та стадіон "Буковина".

Готель "Київ". Фото: hotels24

Готель "Буковина". Фото: Готель "Буковина"

Парш імені Шевченко. Фото: wikipedia

На початку вулиці розташований залізничний вокзал. Поруч зі станцією знаходиться сквер із пам’ятником Тарасу Шевченку, а одна з перпендикулярних вулиць виводить на центральну площу міста, де проводяться основні святкування та заходи.

Залізничний вокзал. Фото: wikipedia

Вулиця закінчується центральним автовокзалом, що робить її своєрідним маршрутом через усе місто. Незалежно від того, в’їжджаєте ви до міста автомобілем чи поїздом, Головна вулиця одразу показує його основні визначні місця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію та архітектуру найстарішого міста України, де була Київська Русь.