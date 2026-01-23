Зима еще покажет характер: к чему готовиться жителям Днепра в ближайшие дни

Мороз не отступает, но готовьтесь к сюрпризу

Мороз крепко держит Днепр в своих объятиях и не собирается отступать. Пасмурная погода продержится в городе в течение дня.

Ветер усилит неприятные ощущения на улице, особенно вечером и ночью. Об этом предупреждают метеорологи.

По информации синоптиков, температура воздуха в городе днем будет колебаться от 7 до 5 градусов мороза. Влажность будет держаться на уровне 88 процентов.

Ветер восточного направления усилится в течение суток – его скорость составит от 4 до 5 метров в секунду. Местами ожидаются порывы ветра до 9 метров в секунду, что придаст ощущение холода.

Какая будет погода в Днепре на выходных

По прогнозу meteo.ua, в субботу и воскресенье, 24–25 января, в Днепре снова установится морозная погода. Ночью температура опустится до -8...-11 градусов, днем — до -4...-5 градусов. Ожидаются умеренные осадки в виде снега, что может усугубить движение на дорогах.

Погода в Днепре на ближайшие 10 дней, meteo.ua

В то же время, эксперты обещают существенное потепление сразу после выходных. К концу января воздух может прогреться до плюс 4 градусов.

В метеорологических службах отмечают, что онлайн-радары и автоматические сервисы могут давать ошибки. Как объясняют специалисты, "глобальные модели не всегда учитывают локальные особенности погоды", поэтому для более точных данных советуют проверять официальные сведения Укргидрометцентра.

